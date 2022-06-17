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Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту - РИА Новости, 17.06.2022
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту
Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:17
2022-06-17T10:56
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ."В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", - добавил министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров
10:17 17.06.2022 (обновлено: 10:56 17.06.2022)
 
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту

Мантуров: в Россию по параллельному импорту ввезли продукцию на два миллиарда долларов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ.
"Чуть больше чем месяц действует правило утвержденное, и за этот период времени по информации от таможни прошло порядка 2 миллиардов долларов импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны", - сказал он.
"В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", - добавил министр.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Денис Мантуров
 
 
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