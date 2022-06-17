https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту - РИА Новости, 17.06.2022
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту
Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:17
2022-06-17T10:17
2022-06-17T10:56
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795706513_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_6ebd9e55bbaea5a5fbb612a8f80e87aa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ."В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", - добавил министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/tovary-1795624733.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795706513_439:0:3168:2047_1920x0_80_0_0_1463e169b515bee28eb139b31fad7726.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров
10:17 17.06.2022 (обновлено: 10:56 17.06.2022)
Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту
Мантуров: в Россию по параллельному импорту ввезли продукцию на два миллиарда долларов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ.
"Чуть больше чем месяц действует правило утвержденное, и за этот период времени по информации от таможни прошло порядка 2 миллиардов долларов импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны", - сказал он.
"В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", - добавил министр.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.