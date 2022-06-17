https://ria.ru/20220617/import-1796000996.html

Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту

Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту - РИА Новости, 17.06.2022

Мантуров рассказал о работе по параллельному импорту

Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:17

2022-06-17T10:17

2022-06-17T10:56

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

денис мантуров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Продукции примерно на 2 миллиарда долларов было поставлено в РФ по параллельному импорту с начала работы этого механизма, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ."В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", - добавил министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/tovary-1795624733.html

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экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров