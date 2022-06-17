https://ria.ru/20220617/immunizatsiya-1795965766.html
Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы сегодня нет
Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы сегодня нет - РИА Новости, 17.06.2022
Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы сегодня нет
Необходимости в иммунизации населения против оспы на сегодня нет, вирус оспы обезьян не обладает пандемическим потенциалом, заявила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:38
2022-06-17T06:38
2022-06-17T06:38
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
оспа обезьян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Необходимости в иммунизации населения против оспы на сегодня нет, вирус оспы обезьян не обладает пандемическим потенциалом, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что вакцина против оспы есть, она доступна, а на регистрации находится ещё одна, новая.По словам Поповой, вирус оспы обезьян давно известен и хорошо изучен. На сегодняшний день все ученые единогласны в том, что этот вирус пандемическим потенциалом не обладает, уточнила она.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20220615/vaktsina-1795604333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), оспа обезьян
Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы сегодня нет
Глава Роспотребнадзора Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Необходимости в иммунизации населения против оспы на сегодня нет, вирус оспы обезьян не обладает пандемическим потенциалом, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Необходимости в иммунизации сейчас нет",- сказала Попова.
Она отметила, что вакцина против оспы есть, она доступна, а на регистрации находится ещё одна, новая.
По словам Поповой, вирус оспы обезьян давно известен и хорошо изучен. На сегодняшний день все ученые единогласны в том, что этот вирус пандемическим потенциалом не обладает, уточнила она.
Юбилейный XXV ПМЭФ
проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.