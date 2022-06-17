https://ria.ru/20220617/immunizatsiya-1795965766.html

Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы сегодня нет

Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы сегодня нет - РИА Новости, 17.06.2022

Попова: необходимости в иммунизации населения против оспы сегодня нет

Необходимости в иммунизации населения против оспы на сегодня нет, вирус оспы обезьян не обладает пандемическим потенциалом, заявила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T06:38

2022-06-17T06:38

2022-06-17T06:38

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

оспа обезьян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Необходимости в иммунизации населения против оспы на сегодня нет, вирус оспы обезьян не обладает пандемическим потенциалом, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что вакцина против оспы есть, она доступна, а на регистрации находится ещё одна, новая.По словам Поповой, вирус оспы обезьян давно известен и хорошо изучен. На сегодняшний день все ученые единогласны в том, что этот вирус пандемическим потенциалом не обладает, уточнила она.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/vaktsina-1795604333.html

санкт-петербург

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), оспа обезьян