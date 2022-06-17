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Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России - РИА Новости, 17.06.2022
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Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России
Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA покинуть Россию, продав здесь свои фабрики, шуткой про "жалко у пчелки". РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:50
2022-06-17T12:51
экономика
россия
швеция
ikea international group
в мире
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA покинуть Россию, продав здесь свои фабрики, шуткой про "жалко у пчелки".IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Тогда отмечалось, что магазины сети не будут работать до конца августа.А в июне компания объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства.
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экономика, россия, швеция, ikea international group, в мире, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пмэф, денис мантуров
12:50 17.06.2022 (обновлено: 12:51 17.06.2022)
 
Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России

Глава Минпромторга Мантуров об уходе IKEA из России: жалко у пчелки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA покинуть Россию, продав здесь свои фабрики, шуткой про "жалко у пчелки".
"Жалко у пчелки", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах ПМЭФ, не жалко ли ему уходящей из России IKEA.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Тогда отмечалось, что магазины сети не будут работать до конца августа.
А в июне компания объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияШвецияIKEA International GroupВ миреМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ПМЭФДенис Мантуров
 
 
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