https://ria.ru/20220617/ikea-1796069276.html

Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России

Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России - РИА Новости, 17.06.2022

Глава Минпромторга отшутился на вопрос об уходе IKEA из России

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA покинуть Россию, продав здесь свои фабрики, шуткой про "жалко у пчелки". РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:50

2022-06-17T12:50

2022-06-17T12:51

экономика

россия

швеция

ikea international group

в мире

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795706513_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_6ebd9e55bbaea5a5fbb612a8f80e87aa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA покинуть Россию, продав здесь свои фабрики, шуткой про "жалко у пчелки".IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Тогда отмечалось, что магазины сети не будут работать до конца августа.А в июне компания объявила о решении сократить масштаб бизнеса в России. Как пояснил представитель ритейлера, компания из-за ухудшения цепочек поставок по всему миру не видит возможности возобновить полноценные продажи в России в обозримом будущем и в связи с этим проведет сокращения российского персонала, а также намерена продать свои местные производства.

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, швеция, ikea international group, в мире, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пмэф, денис мантуров