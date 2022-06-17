Рейтинг@Mail.ru
В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220617/idlib-1795971972.html
В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев
В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 17.06.2022
В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев
В сирийском Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, порядка 6,5 тысячи – радикалы, остальные умеренные, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:11
2022-06-17T08:11
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
войска воздушно-космической обороны
сирия
александр лаврентьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753532_108:0:1257:647_1920x0_80_0_0_d35a73d36b12d637581317828c160c26.jpg
НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. В сирийском Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, порядка 6,5 тысячи – радикалы, остальные умеренные, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."В Идлибе из 18 тысяч боевиков признать умеренными можно в районе 11,5 тысячи, 6,5 тысячи остаются непримиримыми радикальными боевиками, которым все равно там не место", - отметил он.При этом он указал на существенное снижение ударов российских ВКС по подконтрольным сирийской оппозиции территориям, где идет определенное налаживание и стабилизация ситуации. Этот факт признают и турецкая сторона, и сирийская оппозиция.
https://ria.ru/20220608/idlib-1793951895.html
идлиб (мухафаза)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753532_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_90a6f86457c29b5b1f3dd13675c84693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, идлиб (мухафаза), войска воздушно-космической обороны, сирия, александр лаврентьев
08:11 17.06.2022
 
В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель Лаврентьев заявил, что в Идлибе находятся 18 тысяч боевиков

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
Перейти в фотобанк
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. В сирийском Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, порядка 6,5 тысячи – радикалы, остальные умеренные, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Идлибе из 18 тысяч боевиков признать умеренными можно в районе 11,5 тысячи, 6,5 тысячи остаются непримиримыми радикальными боевиками, которым все равно там не место", - отметил он.
При этом он указал на существенное снижение ударов российских ВКС по подконтрольным сирийской оппозиции территориям, где идет определенное налаживание и стабилизация ситуации. Этот факт признают и турецкая сторона, и сирийская оппозиция.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 12:43
Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленно, заявил Лавров
 
Война в СирииВ миреИдлиб (мухафаза)Войска воздушно-космической обороныСирияАлександр Лаврентьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала