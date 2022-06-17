https://ria.ru/20220617/idlib-1795971972.html

В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев

В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 17.06.2022

В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев

В сирийском Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, порядка 6,5 тысячи – радикалы, остальные умеренные, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:11

2022-06-17T08:11

2022-06-17T08:11

война в сирии

в мире

идлиб (мухафаза)

войска воздушно-космической обороны

сирия

александр лаврентьев

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НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. В сирийском Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, порядка 6,5 тысячи – радикалы, остальные умеренные, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."В Идлибе из 18 тысяч боевиков признать умеренными можно в районе 11,5 тысячи, 6,5 тысячи остаются непримиримыми радикальными боевиками, которым все равно там не место", - отметил он.При этом он указал на существенное снижение ударов российских ВКС по подконтрольным сирийской оппозиции территориям, где идет определенное налаживание и стабилизация ситуации. Этот факт признают и турецкая сторона, и сирийская оппозиция.

https://ria.ru/20220608/idlib-1793951895.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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Дарья Буймова

в мире, идлиб (мухафаза), войска воздушно-космической обороны, сирия, александр лаврентьев