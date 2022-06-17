В Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Лаврентьев заявил, что в Идлибе находятся 18 тысяч боевиков
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии
Военнослужащий российской военной полиции во время совместного с турецкими военными патрулирования трассы М-4 в провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 17 июн – РИА Новости. В сирийском Идлибе находятся 18 тысяч боевиков, порядка 6,5 тысячи – радикалы, остальные умеренные, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"В Идлибе из 18 тысяч боевиков признать умеренными можно в районе 11,5 тысячи, 6,5 тысячи остаются непримиримыми радикальными боевиками, которым все равно там не место", - отметил он.
При этом он указал на существенное снижение ударов российских ВКС по подконтрольным сирийской оппозиции территориям, где идет определенное налаживание и стабилизация ситуации. Этот факт признают и турецкая сторона, и сирийская оппозиция.