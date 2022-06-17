Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/grozy-1796074912.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 17.06.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, до конца суток ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в официальном... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:56
2022-06-17T12:56
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738903041_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_772abf94b7320f730eed34d6f252dcfd.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, до конца суток ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220602/fontany-1792871544.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738903041_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_874acfcf2abf019e93423a2ae8e05884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, погода
12:56 17.06.2022
 
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, ожидаются грозы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, до конца суток ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
Молодые люди купаются в фонтане на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 19:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару
 
МоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала