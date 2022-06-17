https://ria.ru/20220617/grozy-1796074912.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 17.06.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, до конца суток ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в официальном... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:56
2022-06-17T12:56
2022-06-17T12:56
москва
погода
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, до конца суток ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, ожидаются грозы