https://ria.ru/20220617/grozy-1796074912.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 17.06.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, до конца суток ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в официальном... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:56

2022-06-17T12:56

2022-06-17T12:56

москва

погода

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об ухудшении погодных условий, до конца суток ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.

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москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода