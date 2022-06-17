Рейтинг@Mail.ru
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220617/gretsiya-1796096567.html
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет - РИА Новости, 17.06.2022
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет
Власти Греции не собираются вводить общенациональные или региональные ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:20
2022-06-17T15:21
туризм
туризм
греция
медицинские маски
коронавирус covid-19
новости - туризм
туристы
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748353079_0:190:3162:1968_1920x0_80_0_0_02cdefd33f5223541efdf8ece75ae768.jpg
АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Власти Греции не собираются вводить общенациональные или региональные ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому на брифинге в пятницу.В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и снижением темпов распространения коронавируса с 1 июня по 15 сентября в Греции отменили обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях, в самолетах, поездах и междугородних автобусах. Это защитное средство нужно надевать в городском общественном транспорте, больницах и домах престарелых.В последние дни в Греции ежедневно выявляют около восьми тысяч инфицированных, вдвое больше, чем неделю назад. В связи с этим СМИ обсуждают возможность введения ограничений в регионах или на въезде в страну."Комиссия экспертов, которая следит за ситуацией, не поднимала тревогу. Мы следуем инструкциям специалистов, оцениваем имеющиеся у нас возможности, исходя из опыта", — сказал Иконому.
https://ria.ru/20220501/ogranicheniya-1786418232.html
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748353079_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e3583e79e9daacd7492bb6813dc1517a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, греция, медицинские маски, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы, отдых на море
15:20 17.06.2022 (обновлено: 15:21 17.06.2022)
 
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет

Власти Греции не собираются вводить ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции
Вид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Власти Греции не собираются вводить общенациональные или региональные ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому на брифинге в пятницу.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и снижением темпов распространения коронавируса с 1 июня по 15 сентября в Греции отменили обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях, в самолетах, поездах и междугородних автобусах. Это защитное средство нужно надевать в городском общественном транспорте, больницах и домах престарелых.
В последние дни в Греции ежедневно выявляют около восьми тысяч инфицированных, вдвое больше, чем неделю назад. В связи с этим СМИ обсуждают возможность введения ограничений в регионах или на въезде в страну.
"Комиссия экспертов, которая следит за ситуацией, не поднимала тревогу. Мы следуем инструкциям специалистов, оцениваем имеющиеся у нас возможности, исходя из опыта", — сказал Иконому.
Отдыхающие на пляже отеля на полуострове Кассандра в Греции - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:34Туризм
Греция отменяет антиковидные ограничения на туристический сезон
 
ТуризмТуризмГрецияМедицинские маскиКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмтуристыОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала