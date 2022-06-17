https://ria.ru/20220617/gretsiya-1796096567.html
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет - РИА Новости, 17.06.2022
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет
Власти Греции не собираются вводить общенациональные или региональные ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:20
2022-06-17T15:20
2022-06-17T15:21
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АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Власти Греции не собираются вводить общенациональные или региональные ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому на брифинге в пятницу.В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и снижением темпов распространения коронавируса с 1 июня по 15 сентября в Греции отменили обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях, в самолетах, поездах и междугородних автобусах. Это защитное средство нужно надевать в городском общественном транспорте, больницах и домах престарелых.В последние дни в Греции ежедневно выявляют около восьми тысяч инфицированных, вдвое больше, чем неделю назад. В связи с этим СМИ обсуждают возможность введения ограничений в регионах или на въезде в страну."Комиссия экспертов, которая следит за ситуацией, не поднимала тревогу. Мы следуем инструкциям специалистов, оцениваем имеющиеся у нас возможности, исходя из опыта", — сказал Иконому.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, греция, медицинские маски, коронавирус covid-19, новости - туризм, туристы, отдых на море
15:20 17.06.2022 (обновлено: 15:21 17.06.2022)
В Греции растет число заболевших COVID-19, но новых ограничений не будет
Власти Греции не собираются вводить ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом
АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Власти Греции не собираются вводить общенациональные или региональные ограничения из-за роста инфицированных коронавирусом, сообщил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому на брифинге в пятницу.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и снижением темпов распространения коронавируса с 1 июня по 15 сентября в Греции отменили обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях, в самолетах, поездах и междугородних автобусах. Это защитное средство нужно надевать в городском общественном транспорте, больницах и домах престарелых.
В последние дни в Греции ежедневно выявляют около восьми тысяч инфицированных, вдвое больше, чем неделю назад. В связи с этим СМИ обсуждают возможность введения ограничений в регионах или на въезде в страну.
"Комиссия экспертов, которая следит за ситуацией, не поднимала тревогу. Мы следуем инструкциям специалистов, оцениваем имеющиеся у нас возможности, исходя из опыта", — сказал Иконому.