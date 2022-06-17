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В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства - РИА Новости, 17.06.2022
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В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства
В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства - РИА Новости, 17.06.2022
В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства
Банкротство российской "дочки" Google не должно повлиять на работу сервисов компании в России, решение связано с желанием избавиться от "офиса продаж", которым... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:03
2022-06-17T10:13
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
google
россия
москва
технологии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банкротство российской "дочки" Google не должно повлиять на работу сервисов компании в России, решение связано с желанием избавиться от "офиса продаж", которым она была, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Арбитражный суд Москвы ранее зарегистрировал заявление ООО "Гугл", российского подразделения Google, о банкротстве."С точки зрения присутствия Google и его сервисов, это ничего не значит, поскольку "дочка" была по сути отделом продаж. Они продавали рекламу и торговали своими продуктами - будут продавать напрямую. Все основные сервисы Google это никак не затронет. Просто они убирают из России свой отдел продаж", - отметил политик.Как добавил парламентарий, Google демонстративно не исполняет предписания регулятора, нарушает российское законодательство и "участвует в информационной войне". По словам Горелкина, компания понимает, что российский регулятор будет реагировать."Думаю, что Google надеется, что после завершения военной операции они смогут каким-то образом сюда вернуться. Понятно, что такая монополия заинтересована в доминировании на всех рынках вне зависимости от доли рынка в общемировом балансе", - также добавил он.
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экономика, google, россия, москва, технологии
10:03 17.06.2022 (обновлено: 10:13 17.06.2022)
 
В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства

Депутат Горелкин: банкротство российского подразделения Google не скажется на работе

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банкротство российской "дочки" Google не должно повлиять на работу сервисов компании в России, решение связано с желанием избавиться от "офиса продаж", которым она была, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Арбитражный суд Москвы ранее зарегистрировал заявление ООО "Гугл", российского подразделения Google, о банкротстве.
"С точки зрения присутствия Google и его сервисов, это ничего не значит, поскольку "дочка" была по сути отделом продаж. Они продавали рекламу и торговали своими продуктами - будут продавать напрямую. Все основные сервисы Google это никак не затронет. Просто они убирают из России свой отдел продаж", - отметил политик.
Как добавил парламентарий, Google демонстративно не исполняет предписания регулятора, нарушает российское законодательство и "участвует в информационной войне". По словам Горелкина, компания понимает, что российский регулятор будет реагировать.
"Думаю, что Google надеется, что после завершения военной операции они смогут каким-то образом сюда вернуться. Понятно, что такая монополия заинтересована в доминировании на всех рынках вне зависимости от доли рынка в общемировом балансе", - также добавил он.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаGoogleРоссияМоскваТехнологии
 
 
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