https://ria.ru/20220617/google-1795995477.html

В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства

В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства - РИА Новости, 17.06.2022

В Госдуме рассказали о работе российской "дочки" Google после банкротства

Банкротство российской "дочки" Google не должно повлиять на работу сервисов компании в России, решение связано с желанием избавиться от "офиса продаж", которым... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:03

2022-06-17T10:03

2022-06-17T10:13

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банкротство российской "дочки" Google не должно повлиять на работу сервисов компании в России, решение связано с желанием избавиться от "офиса продаж", которым она была, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Арбитражный суд Москвы ранее зарегистрировал заявление ООО "Гугл", российского подразделения Google, о банкротстве."С точки зрения присутствия Google и его сервисов, это ничего не значит, поскольку "дочка" была по сути отделом продаж. Они продавали рекламу и торговали своими продуктами - будут продавать напрямую. Все основные сервисы Google это никак не затронет. Просто они убирают из России свой отдел продаж", - отметил политик.Как добавил парламентарий, Google демонстративно не исполняет предписания регулятора, нарушает российское законодательство и "участвует в информационной войне". По словам Горелкина, компания понимает, что российский регулятор будет реагировать."Думаю, что Google надеется, что после завершения военной операции они смогут каким-то образом сюда вернуться. Понятно, что такая монополия заинтересована в доминировании на всех рынках вне зависимости от доли рынка в общемировом балансе", - также добавил он.

https://ria.ru/20220616/google-1795711260.html

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экономика, google, россия, москва, технологии