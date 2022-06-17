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Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе - РИА Новости, 17.06.2022
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Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе
Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе - РИА Новости, 17.06.2022
Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе
Утвержденные стандарты ответят на вопрос, можно ли будет отказаться от исполнения гимна в российских школах, например, в случае, если у ребенка другое... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:58
2022-06-17T10:58
петербургский международный экономический форум — 2022
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Утвержденные стандарты ответят на вопрос, можно ли будет отказаться от исполнения гимна в российских школах, например, в случае, если у ребенка другое гражданство, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ министр просвещения Сергей Кравцов."У нас все прописано в стандартах, которые мы утвердили вместе с геральдическим советом", - сказал он.Ранее Кравцов сообщил, что утвердил стандарт поднятия флага в российских школах, в котором описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба страны.В апреле Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
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сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество
10:58 17.06.2022
 
Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе

Кравцов о возможности отказаться от исполнения гимна в школе: все прописано в стандартах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Утвержденные стандарты ответят на вопрос, можно ли будет отказаться от исполнения гимна в российских школах, например, в случае, если у ребенка другое гражданство, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ министр просвещения Сергей Кравцов.
"У нас все прописано в стандартах, которые мы утвердили вместе с геральдическим советом", - сказал он.
Ранее Кравцов сообщил, что утвердил стандарт поднятия флага в российских школах, в котором описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба страны.
В апреле Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 15:34Петербургский международный экономический форум — 2022
Кравцов ответил на вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Сергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - Общество
 
 
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