https://ria.ru/20220617/gimn-1796016775.html

Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе

Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе - РИА Новости, 17.06.2022

Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе

Утвержденные стандарты ответят на вопрос, можно ли будет отказаться от исполнения гимна в российских школах, например, в случае, если у ребенка другое... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:58

2022-06-17T10:58

2022-06-17T10:58

петербургский международный экономический форум — 2022

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Утвержденные стандарты ответят на вопрос, можно ли будет отказаться от исполнения гимна в российских школах, например, в случае, если у ребенка другое гражданство, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ министр просвещения Сергей Кравцов."У нас все прописано в стандартах, которые мы утвердили вместе с геральдическим советом", - сказал он.Ранее Кравцов сообщил, что утвердил стандарт поднятия флага в российских школах, в котором описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба страны.В апреле Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.

https://ria.ru/20220616/ege-1795800744.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество