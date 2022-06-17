https://ria.ru/20220617/gimn-1796016775.html
Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе
Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе - РИА Новости, 17.06.2022
Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе
Утвержденные стандарты ответят на вопрос, можно ли будет отказаться от исполнения гимна в российских школах, например, в случае, если у ребенка другое... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:58
2022-06-17T10:58
2022-06-17T10:58
петербургский международный экономический форум — 2022
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Утвержденные стандарты ответят на вопрос, можно ли будет отказаться от исполнения гимна в российских школах, например, в случае, если у ребенка другое гражданство, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ министр просвещения Сергей Кравцов."У нас все прописано в стандартах, которые мы утвердили вместе с геральдическим советом", - сказал он.Ранее Кравцов сообщил, что утвердил стандарт поднятия флага в российских школах, в котором описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба страны.В апреле Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг. По его мнению, введение традиции будет "способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения". Президент России Владимир Путин поддержал идею петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнул, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
https://ria.ru/20220616/ege-1795800744.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество
Кравцов отреагировал на вопрос об исполнении гимна в школе
Кравцов о возможности отказаться от исполнения гимна в школе: все прописано в стандартах