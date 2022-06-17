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Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/genprokuratura-1796020269.html
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса
Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:04
2022-06-17T11:04
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генпрокурор Игорь Краснов."Буквально с первых дней после введения недружественными странами санкционных мер, неприкрытой целью которых является причинение экономического ущерба бизнесу и гражданам России, мною приняты решения по кардинальному переформатированию надзора", - сказал Краснов."Важной мерой в данном контексте стало мое поручение непосредственно прокурорам субъектов в течение суток давать оценку законности проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей", - отметил генеральный прокурор.По его словам, такие проверки "мало чем отличаются от проверок контролирующих органов, однако проводятся без предварительного согласования с прокурорами и поэтому наиболее разрушительны для бизнеса".Генпрокурор напомнил, что согласование всех без исключения проверок бизнеса контролерами возложено непосредственно на руководителей прокуратур регионов. Ранее данные полномочия осуществлялись прокурорами городов и районов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/biznes-1796007114.html
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общество, россия, санкт-петербург
11:04 17.06.2022
 
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса

Генпрокуратура будет в первые сутки оценивать законность уголовного преследования бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генпрокурор Игорь Краснов.
"Буквально с первых дней после введения недружественными странами санкционных мер, неприкрытой целью которых является причинение экономического ущерба бизнесу и гражданам России, мною приняты решения по кардинальному переформатированию надзора", - сказал Краснов.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
10:36Петербургский международный экономический форум — 2022
Краснов заявил, что бизнесу могут дать рассрочку на оплату штрафов
"Важной мерой в данном контексте стало мое поручение непосредственно прокурорам субъектов в течение суток давать оценку законности проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей", - отметил генеральный прокурор.
По его словам, такие проверки "мало чем отличаются от проверок контролирующих органов, однако проводятся без предварительного согласования с прокурорами и поэтому наиболее разрушительны для бизнеса".
Генпрокурор напомнил, что согласование всех без исключения проверок бизнеса контролерами возложено непосредственно на руководителей прокуратур регионов. Ранее данные полномочия осуществлялись прокурорами городов и районов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
10:31Петербургский международный экономический форум — 2022
Краснов пообещал добиваться дальнейшего сокращения проверок бизнеса
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоРоссияСанкт-Петербург
 
 
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