https://ria.ru/20220617/genprokuratura-1796020269.html

Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса

Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022

Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса

Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:04

2022-06-17T11:04

2022-06-17T11:04

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генпрокурор Игорь Краснов."Буквально с первых дней после введения недружественными странами санкционных мер, неприкрытой целью которых является причинение экономического ущерба бизнесу и гражданам России, мною приняты решения по кардинальному переформатированию надзора", - сказал Краснов."Важной мерой в данном контексте стало мое поручение непосредственно прокурорам субъектов в течение суток давать оценку законности проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей", - отметил генеральный прокурор.По его словам, такие проверки "мало чем отличаются от проверок контролирующих органов, однако проводятся без предварительного согласования с прокурорами и поэтому наиболее разрушительны для бизнеса".Генпрокурор напомнил, что согласование всех без исключения проверок бизнеса контролерами возложено непосредственно на руководителей прокуратур регионов. Ранее данные полномочия осуществлялись прокурорами городов и районов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/biznes-1796007114.html

https://ria.ru/20220617/proverki-1796004826.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург