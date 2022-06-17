https://ria.ru/20220617/genprokuratura-1796020269.html
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса - РИА Новости, 17.06.2022
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса
Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:04
2022-06-17T11:04
2022-06-17T11:04
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генпрокурор Игорь Краснов."Буквально с первых дней после введения недружественными странами санкционных мер, неприкрытой целью которых является причинение экономического ущерба бизнесу и гражданам России, мною приняты решения по кардинальному переформатированию надзора", - сказал Краснов."Важной мерой в данном контексте стало мое поручение непосредственно прокурорам субъектов в течение суток давать оценку законности проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей", - отметил генеральный прокурор.По его словам, такие проверки "мало чем отличаются от проверок контролирующих органов, однако проводятся без предварительного согласования с прокурорами и поэтому наиболее разрушительны для бизнеса".Генпрокурор напомнил, что согласование всех без исключения проверок бизнеса контролерами возложено непосредственно на руководителей прокуратур регионов. Ранее данные полномочия осуществлялись прокурорами городов и районов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/biznes-1796007114.html
https://ria.ru/20220617/proverki-1796004826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург
Генпрокуратура будет сразу оценивать законность преследования бизнеса
Генпрокуратура будет в первые сутки оценивать законность уголовного преследования бизнеса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Российские прокуроры в регионах будут в течение суток проверять законность оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей, заявил на Петербургском международном экономическом форуме генпрокурор Игорь Краснов.
"Буквально с первых дней после введения недружественными странами санкционных мер, неприкрытой целью которых является причинение экономического ущерба бизнесу и гражданам России
, мною приняты решения по кардинальному переформатированию надзора", - сказал Краснов.
"Важной мерой в данном контексте стало мое поручение непосредственно прокурорам субъектов в течение суток давать оценку законности проведения гласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателей", - отметил генеральный прокурор.
По его словам, такие проверки "мало чем отличаются от проверок контролирующих органов, однако проводятся без предварительного согласования с прокурорами и поэтому наиболее разрушительны для бизнеса".
Генпрокурор напомнил, что согласование всех без исключения проверок бизнеса контролерами возложено непосредственно на руководителей прокуратур регионов. Ранее данные полномочия осуществлялись прокурорами городов и районов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.