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В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом - РИА Новости, 17.06.2022
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В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом
В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом - РИА Новости, 17.06.2022
В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал геноцидом политику украинских властей в отношении жителей... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T04:58
2022-06-17T04:58
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал геноцидом политику украинских властей в отношении жителей российского Крыма.По его словам, после того как киевские власти прекратили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции западных стран."Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся. Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобождённой территории", - подчеркнул Рогов.При этом, по его словам, Запорожская область, на территории которой находится Запорожская АЭС, готова возобновить поставки электроэнергии в Крым, если будет необходимость.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Решить проблему удалось благодаря строительству из Краснодарского края энергомоста и двух новых ТЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795631007.html
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запорожская область, украина, херсонская область , запорожская аэс, в мире
04:58 17.06.2022
 
В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом

Член ВГА Запорожской области Рогов назвал политику Киева в отношении Крыма геноцидом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал геноцидом политику украинских властей в отношении жителей российского Крыма.
"Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении них вели настоящую политику геноцида. Это в том числе водная и энергетическая блокада", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, после того как киевские власти прекратили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции западных стран.
"Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся. Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобождённой территории", - подчеркнул Рогов.
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При этом, по его словам, Запорожская область, на территории которой находится Запорожская АЭС, готова возобновить поставки электроэнергии в Крым, если будет необходимость.
"Поставлять электроэнергию в Крым мы готовы. Для этого нужно восстановить взорванные украинскими террористами электроопоры", - подчеркнул Рогов.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Решить проблему удалось благодаря строительству из Краснодарского края энергомоста и двух новых ТЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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