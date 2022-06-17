https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html

В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом

В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом - РИА Новости, 17.06.2022

В Запорожской области назвали политику Киева в отношении Крыма геноцидом

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал геноцидом политику украинских властей в отношении жителей... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T04:58

2022-06-17T04:58

2022-06-17T04:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал геноцидом политику украинских властей в отношении жителей российского Крыма.По его словам, после того как киевские власти прекратили поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал, и обесточили полуостров, взорвав электроопоры, так и не последовало никакой реакции западных стран."Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся. Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобождённой территории", - подчеркнул Рогов.При этом, по его словам, Запорожская область, на территории которой находится Запорожская АЭС, готова возобновить поставки электроэнергии в Крым, если будет необходимость.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Решить проблему удалось благодаря строительству из Краснодарского края энергомоста и двух новых ТЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795631007.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/osvobozhdenie-1795610993.html

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Максим Горбачев

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