https://ria.ru/20220617/gaz-1796346052.html

Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России

Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России - РИА Новости, 17.06.2022

Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России

Сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию - вопрос их распределительной сети, РФ не имеет к этому отношения, заявил РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T21:25

2022-06-17T21:25

2022-06-17T21:25

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

австрия

франция

германия

северный поток

владимир чижов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию - вопрос их распределительной сети, РФ не имеет к этому отношения, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что снижение прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" сказалось на снабжении Франции, Австрии и Чехии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html

австрия

франция

германия

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экономика, австрия, франция, германия, северный поток, владимир чижов