https://ria.ru/20220617/gaz-1796346052.html
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России
Сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию - вопрос их распределительной сети, РФ не имеет к этому отношения, заявил РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:25
2022-06-17T21:25
2022-06-17T21:25
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
австрия
франция
германия
северный поток
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию - вопрос их распределительной сети, РФ не имеет к этому отношения, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что снижение прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" сказалось на снабжении Франции, Австрии и Чехии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html
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экономика, австрия, франция, германия, северный поток, владимир чижов
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России
Чижов: сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию не зависит от России