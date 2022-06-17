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Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/gaz-1796346052.html
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России
Сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию - вопрос их распределительной сети, РФ не имеет к этому отношения, заявил РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T21:25
2022-06-17T21:25
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
австрия
франция
германия
северный поток
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию - вопрос их распределительной сети, РФ не имеет к этому отношения, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что снижение прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" сказалось на снабжении Франции, Австрии и Чехии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, австрия, франция, германия, северный поток, владимир чижов
21:25 17.06.2022
 
Чижов: сокращение поставок газа в Австрию и Францию не зависит от России

Чижов: сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию не зависит от России

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Сокращение поставок по "Северному потоку" в Австрию и Францию - вопрос их распределительной сети, РФ не имеет к этому отношения, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Это уже вопрос их распределительной сети, мы к этому не имеем отношения", - сказал он агентству на полях ПМЭФ.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что снижение прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" сказалось на снабжении Франции, Австрии и Чехии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Газопровод Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 19:14
В Канаде заявили о переговорах с ФРГ по оборудованию для "Северного потока"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАвстрияФранцияГерманияСеверный потокВладимир Чижов
 
 
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