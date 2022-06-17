В Словакии предупредили о сокращении поставок газа из России наполовину
Глава SPP Прокипчак: поставки газа из России в Словакию в пятницу будут сокращены на 50%
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Поставки газа из РФ в Словакию в пятницу будут сокращены на 50%, заявил на конференции ITAPA 2022 гендиректор словацкой компании-импортера газа SPP Рихард Прокипчак, которого цитирует сетевое издание České noviny.
"По словам Прокипчака, российская сторона объявила компании SPP о сокращении поставок газа в пятницу на 50%. Прокипчак упомянул о риске возможного полного прекращения поставок газа из России в Словакию, но, по его словам, нынешние события не угрожают функционированию компании. На этой неделе уже отмечалось снижение поставок газа из РФ в Словакию, в среду – на 10%, в четверг – на 34%", - говорится в сообщении.
Как отметил гендиректор SPP, снижение на 50% поставок газа скажется на деятельности компании лишь отчасти, но есть реальная угроза, что поставки из РФ прекратятся полностью. Ситуацию могут облегчить, по словам Прокипчака, поставки газа из Северного моря через Германию и Чехию, а также получение сжиженного природного газа. И то и другое стало возможным благодаря недавно подписанным соглашениям с новыми партнерами.
"Наша цель состоит в том, чтобы не пострадали (из-за нехватки газа) население и промышленность республики", - отметил Прокипчак. Он также сказал, что компания SPP продолжает пополнять хранилища газа, которые сейчас наполнены на уровне, равном примерно одной трети годового потребления страны, сообщило издание České noviny.