11:21 17.06.2022 (обновлено: 12:58 17.06.2022)
Франция больше не получает российский трубопроводный газ
GRTGaz: Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ из Германии
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Франция на этой неделе перестала получать российский трубопроводный газ, сообщило агентство France Presse со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.
"Оператор французской газотранспортной сети GRTgaz объявил в пятницу, что он больше не получает российский газ по газопроводу с 15 июня из-за прерывания физического потока между Францией и Германией", — говорится в публикации.
В газотранспортной компании AFP заявили, что не знают причины остановки поставок.
Франция получает от России около 17 процентов потребляемого газа, который может приходить как в сжиженном виде, так и по трубопроводу. Подавляющее большинство импортируемого сырья поступало по газопроводу через единственную точку соединения с Германией.
По данным GRTgaz, с начала года поток сократился на 60 процентов, при этом в начале 2022-го "газопровод уже работал только на десять процентов своей мощности".
Сейчас основной маршрут доставки сырья из России в Европу — газопровод "Северный поток".
Как сообщил 14 июня "Газпром", компания может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.
Несмотря на это, премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок — политические.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что никакой преднамеренности со стороны России нет. Он неоднократно напоминал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.