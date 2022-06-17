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Франция больше не получает российский трубопроводный газ - РИА Новости, 17.06.2022
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Франция больше не получает российский трубопроводный газ
Франция больше не получает российский трубопроводный газ - РИА Новости, 17.06.2022
Франция больше не получает российский трубопроводный газ
Франция на этой неделе перестала получать российский трубопроводный газ, сообщило агентство France Presse со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:21
2022-06-17T12:58
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ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Франция на этой неделе перестала получать российский трубопроводный газ, сообщило агентство France Presse со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.В газотранспортной компании AFP заявили, что не знают причины остановки поставок.Франция получает от России около 17 процентов потребляемого газа, который может приходить как в сжиженном виде, так и по трубопроводу. Подавляющее большинство импортируемого сырья поступало по газопроводу через единственную точку соединения с Германией.По данным GRTgaz, с начала года поток сократился на 60 процентов, при этом в начале 2022-го "газопровод уже работал только на десять процентов своей мощности".Накануне французская энергетическая корпорация Engie сообщила о снижении поставок газа "после новых ограничений на экспорт, принятых Россией". Подобные заявления звучали также в Италии, Австрии и других странах.Сейчас основной маршрут доставки сырья из России в Европу — газопровод "Северный поток".Как сообщил 14 июня "Газпром", компания может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.Несмотря на это, премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок — политические.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что никакой преднамеренности со стороны России нет. Он неоднократно напоминал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.
https://ria.ru/20220617/gaz-1795954639.html
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в мире, франция, россия
11:21 17.06.2022 (обновлено: 12:58 17.06.2022)
 
Франция больше не получает российский трубопроводный газ

GRTGaz: Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ из Германии

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июн — РИА Новости. Франция на этой неделе перестала получать российский трубопроводный газ, сообщило агентство France Presse со ссылкой на газотранспортную компанию GRTGaz.

"Оператор французской газотранспортной сети GRTgaz объявил в пятницу, что он больше не получает российский газ по газопроводу с 15 июня из-за прерывания физического потока между Францией и Германией", — говорится в публикации.

В газотранспортной компании AFP заявили, что не знают причины остановки поставок.
Франция получает от России около 17 процентов потребляемого газа, который может приходить как в сжиженном виде, так и по трубопроводу. Подавляющее большинство импортируемого сырья поступало по газопроводу через единственную точку соединения с Германией.
По данным GRTgaz, с начала года поток сократился на 60 процентов, при этом в начале 2022-го "газопровод уже работал только на десять процентов своей мощности".
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Накануне французская энергетическая корпорация Engie сообщила о снижении поставок газа "после новых ограничений на экспорт, принятых Россией". Подобные заявления звучали также в Италии, Австрии и других странах.
Сейчас основной маршрут доставки сырья из России в Европу — газопровод "Северный поток".
Как сообщил 14 июня "Газпром", компания может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.
Несмотря на это, премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок — политические.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что никакой преднамеренности со стороны России нет. Он неоднократно напоминал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.
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