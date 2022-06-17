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Чижов призвал не ставить крест на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 17.06.2022
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https://ria.ru/20220617/gaz-1795966032.html
Чижов призвал не ставить крест на "Северном потоке — 2"
Чижов призвал не ставить крест на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 17.06.2022
Чижов призвал не ставить крест на "Северном потоке — 2"
Терять надежду на запуск газопровода "Северный поток — 2" пока рано, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов на полях Петербургского... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T06:46
2022-06-17T08:59
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
канада
германия
газпром
siemens
северный поток
северный поток — 2
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Терять надежду на запуск газопровода "Северный поток — 2" пока рано, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума.Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с уменьшением прокачки газа по "Северному потоку".Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что с технической точки зрения газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к работе и транспортировке газа в Европу."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу.Накануне Reuters со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.
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экономика, канада, германия, газпром, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире
06:46 17.06.2022 (обновлено: 08:59 17.06.2022)
 
Чижов призвал не ставить крест на "Северном потоке — 2"

Постпред при ЕС Чижов: ставить окончательный крест на "Северном потоке — 2" было бы рано

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Терять надежду на запуск газопровода "Северный поток — 2" пока рано, заявил РИА Новости постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте "Северный поток — 2" было бы рано", — сказал собеседник агентства.

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с уменьшением прокачки газа по "Северному потоку".
Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что с технической точки зрения газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к работе и транспортировке газа в Европу.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу.
Накануне Reuters со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.
Компрессорная станция Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
01:21
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаКанадаГерманияГазпромSiemensСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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