01:21 17.06.2022 (обновлено: 02:00 17.06.2022)
"Европе больно!": французов испугала перспектива остаться без газа
Читателей Le Figaro обеспокоило сокращение поставок газа в Европу по "Северному потоку"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Портовая" газопровода "Северный поток"
Компрессорная станция "Портовая" газопровода "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на снижение поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" из-за проблем с ремонтом турбин для него в Канаде.
В начале недели "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов немецкой компании Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом в среду "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины , в связи с чем с 16 июня сможет поставлять по газопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
Как пишет Le Figaro, в Германии поставили все происходящее в газовой сфере в контекст "высокой напряженности в отношениях России с западными странами". При этом экспорт российского газа в Европу неуклонно сокращается с момента введения западных санкций против Москвы, поскольку ЕС стремится заместить поставки энергоресурсов из России.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", – заявил пользователь Ecusettedenoireuil.
"Эту фразу надо выгравировать на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе!" - согласился Marcel69.
"Вот мне интересно спросить про все эти меры Европы против России: они больше делают больно России или, не дай Бог, самой Европе?!" – задался вопросом Ano85293.
"Европе, Европе больно делают! Россия компенсирует свои расходы за счет скачка на цену газа!" – выразил мнение Schroumpfarceur.
"Они пишут о газовом шантаже со стороны России. О чем они? Насколько я знаю, это европейцы больше не хотят российского газа... (Глава Еврокомиссии. – прим. ред.) Урсула (фон дер Ляйен. – прим. ред.) действительно несет какую-то чушь!" - написал Arnaud5675.
"Санкции ЕС, вероятно, приведут к тому, что этой зимой пострадают самые экономически слабые из нас, то есть самые бедные. Но в это же время Елисейский дворец и квартира мадам фон дер Ляйен будут регулярно отапливаться", - отметил Antonym.
По информации источников агентства Bloomberg, оборудование для функционирования "Северного потока" не может вернуться после обслуживания из Канады по причине западных санкций в отношении Москвы, поставки в ФРГ могут быть на некоторое время ограничены. Как заявил источник агентства, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу. Компания Siemens подтвердила, что не может доставить агрегат для газопровода после ремонта в Канаде по этой причине, сообщив, что ищет решение данной проблемы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>