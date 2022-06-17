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Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников - РИА Новости, 17.06.2022
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Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников
Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников - РИА Новости, 17.06.2022
Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников
IX Международный Сибирский транспортный форум соберет в Новосибирске 22-24 июня около 5 тысяч участников, которые обсудят новые возможности для развития... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T08:52
2022-06-17T08:52
новосибирская область
экономика
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НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. IX Международный Сибирский транспортный форум соберет в Новосибирске 22-24 июня около 5 тысяч участников, которые обсудят новые возможности для развития транспортной отрасли России, сообщает в пятницу правительство Новосибирской области."Обсуждение вопросов цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли, развития авиационного сообщения, логистики и новых возможностей для развития транспортной отрасли России – 30 деловых форматов, почти 200 спикеров и 5 тысяч участников объединит IX Международный Сибирский транспортный форум", - говорится в сообщении.Ключевым событием Сибирского транспортного форума станет пленарное заседание "2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России". Также в рамках форума запланировано заседание комиссии Госсовета по транспорту по вопросам авиации."Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров", – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.В рамках форума планируется обсудить развитие основных видов транспортного сообщения и строительства инфраструктуры, реализацию потенциала транспортно-логистического комплекса Сибири, цифровую трансформацию транспорта в регионах и другие вопросы. Большой блок мероприятий будет посвящен развитию авиации. Пройдут конференции по развитию беспилотников и воздушных судов отечественного производства, реализации проектов в области развития аэродромов и аэропортов.Сибирский транспортный форум проводится правительством Новосибирской области при поддержке Минтранса РФ и Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В последний раз форум проходил в 2019 году.
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новосибирская область, экономика
08:52 17.06.2022
 

Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. IX Международный Сибирский транспортный форум соберет в Новосибирске 22-24 июня около 5 тысяч участников, которые обсудят новые возможности для развития транспортной отрасли России, сообщает в пятницу правительство Новосибирской области.
"Обсуждение вопросов цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли, развития авиационного сообщения, логистики и новых возможностей для развития транспортной отрасли России – 30 деловых форматов, почти 200 спикеров и 5 тысяч участников объединит IX Международный Сибирский транспортный форум", - говорится в сообщении.
Ключевым событием Сибирского транспортного форума станет пленарное заседание "2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России". Также в рамках форума запланировано заседание комиссии Госсовета по транспорту по вопросам авиации.
"Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров", – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
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В рамках форума планируется обсудить развитие основных видов транспортного сообщения и строительства инфраструктуры, реализацию потенциала транспортно-логистического комплекса Сибири, цифровую трансформацию транспорта в регионах и другие вопросы. Большой блок мероприятий будет посвящен развитию авиации. Пройдут конференции по развитию беспилотников и воздушных судов отечественного производства, реализации проектов в области развития аэродромов и аэропортов.
Сибирский транспортный форум проводится правительством Новосибирской области при поддержке Минтранса РФ и Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В последний раз форум проходил в 2019 году.
 
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