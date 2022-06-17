https://ria.ru/20220617/forum-1795976110.html

Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников

Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников - РИА Новости, 17.06.2022

Сибирский транспортный форум соберет около пяти тысяч участников

IX Международный Сибирский транспортный форум соберет в Новосибирске 22-24 июня около 5 тысяч участников, которые обсудят новые возможности для развития... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:52

2022-06-17T08:52

2022-06-17T08:52

новосибирская область

экономика

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НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. IX Международный Сибирский транспортный форум соберет в Новосибирске 22-24 июня около 5 тысяч участников, которые обсудят новые возможности для развития транспортной отрасли России, сообщает в пятницу правительство Новосибирской области."Обсуждение вопросов цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли, развития авиационного сообщения, логистики и новых возможностей для развития транспортной отрасли России – 30 деловых форматов, почти 200 спикеров и 5 тысяч участников объединит IX Международный Сибирский транспортный форум", - говорится в сообщении.Ключевым событием Сибирского транспортного форума станет пленарное заседание "2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России". Также в рамках форума запланировано заседание комиссии Госсовета по транспорту по вопросам авиации."Деловая сессия планируется к проведению в комбинированном онлайн- и офлайн-формате: впервые за всю историю форума будет работать онлайн-студия в Москве с дополнительной возможностью подключения спикеров", – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.В рамках форума планируется обсудить развитие основных видов транспортного сообщения и строительства инфраструктуры, реализацию потенциала транспортно-логистического комплекса Сибири, цифровую трансформацию транспорта в регионах и другие вопросы. Большой блок мероприятий будет посвящен развитию авиации. Пройдут конференции по развитию беспилотников и воздушных судов отечественного производства, реализации проектов в области развития аэродромов и аэропортов.Сибирский транспортный форум проводится правительством Новосибирской области при поддержке Минтранса РФ и Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В последний раз форум проходил в 2019 году.

https://ria.ru/20220617/soglasheniya-1795964291.html

новосибирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, экономика