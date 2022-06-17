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В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html
В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации
В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации - РИА Новости, 17.06.2022
В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации
Мобилизация населения в Херсонской области не планируется, распространяемая информация является фейком и нагнетается украинской стороной, заявил замглавы... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:01
2022-06-17T10:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
в мире
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Мобилизация населения в Херсонской области не планируется, распространяемая информация является фейком и нагнетается украинской стороной, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Пока таких тенденций не намечается. Никто никого в армию призывать не собирается на данном этапе этих всех событий, до принятия решения относительно включения Херсонской области в состав Российской Федерации. Поэтому та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация людей, мужчин, это все фейк, ложь и как всегда провокация", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область , украина, в мире, кирилл стремоусов
10:01 17.06.2022
 
В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации

Глава херсонской ВГА Стремоусов опроверг нагнетаемый Киевом фейк о мобилизации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Мобилизация населения в Херсонской области не планируется, распространяемая информация является фейком и нагнетается украинской стороной, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Пока таких тенденций не намечается. Никто никого в армию призывать не собирается на данном этапе этих всех событий, до принятия решения относительно включения Херсонской области в состав Российской Федерации. Поэтому та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация людей, мужчин, это все фейк, ложь и как всегда провокация", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВ миреКирилл Стремоусов
 
 
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