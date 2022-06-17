https://ria.ru/20220617/feyk-1795994927.html

В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации

В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации - РИА Новости, 17.06.2022

В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации

Мобилизация населения в Херсонской области не планируется, распространяемая информация является фейком и нагнетается украинской стороной, заявил замглавы... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:01

2022-06-17T10:01

2022-06-17T10:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

в мире

кирилл стремоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Мобилизация населения в Херсонской области не планируется, распространяемая информация является фейком и нагнетается украинской стороной, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Пока таких тенденций не намечается. Никто никого в армию призывать не собирается на данном этапе этих всех событий, до принятия решения относительно включения Херсонской области в состав Российской Федерации. Поэтому та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация людей, мужчин, это все фейк, ложь и как всегда провокация", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220617/kherson-1795991562.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , украина, в мире, кирилл стремоусов