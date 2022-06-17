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В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации
В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации - РИА Новости, 17.06.2022
В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации
Мобилизация населения в Херсонской области не планируется, распространяемая информация является фейком и нагнетается украинской стороной, заявил замглавы... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:01
2022-06-17T10:01
2022-06-17T10:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
в мире
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Мобилизация населения в Херсонской области не планируется, распространяемая информация является фейком и нагнетается украинской стороной, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Пока таких тенденций не намечается. Никто никого в армию призывать не собирается на данном этапе этих всех событий, до принятия решения относительно включения Херсонской области в состав Российской Федерации. Поэтому та паника, которая сегодня нагнетается со стороны украинских властей о том, что в Херсонской области идет мобилизация людей, мужчин, это все фейк, ложь и как всегда провокация", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220617/kherson-1795991562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, в мире, кирилл стремоусов
В Херсонской области опровергли украинский фейк о мобилизации
Глава херсонской ВГА Стремоусов опроверг нагнетаемый Киевом фейк о мобилизации