Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796119121.html
Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС
Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости стратегических действий Евросоюза в вопросе расширения на Балканах и интеграции Украины и Молдавии,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:36
2022-06-17T14:36
в мире
украина
европа
брюссель
евросоюз
совет ес
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d42ea8aee4d43f272a0eceb396582184.jpg
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости стратегических действий Евросоюза в вопросе расширения на Балканах и интеграции Украины и Молдавии, министр подчеркнула, что ЕС должен также реформировать свои институты, в частности, отказаться от принципа консенсуса во внешней политике."Украина защищает также и ценности Европы. Уже поэтому ЕС не может захлопывать дверь перед носом (Украины). В вопросе статуса кандидата же речь идет о большем - о вопросе, в состоянии ли мы в этот исторический момент действовать стратегически, а не бюрократически. Российская война - это историческая веха на нашем континенте. Решения, которые мы принимаем, будут определять отношения в Европе долгое время, даже если процесс вступления будет оставаться длительным и сложным. То же самое касается и наших друзей в Молдавии", - написала Бербок в Twitter.Также она отметила необходимости проделать дальнейшие шаги в интеграции в ЕС стран Балкан, "в противном случае их (шаги) сделает Россия". "Но будет недостаточно просто расставить дополнительные стулья в Брюсселе (для заседаний представителей стран-членов). Настало время выстраивать ЕС дальше, в том числе отказаться от принципа консенсуса во внешней политике", - написала министр.Принцип консенсуса используется в Совете ЕС при принятии решений в ряде областей политики. В частности, он используется при принятии внешнеполитических решений, обязательных для всего ЕС - в таком случае требуется согласие всех стран-участниц, что нередко приводит к затягиванию принятия решений или их существенному пересмотру в интересах одной или нескольких стран.
https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796098740.html
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796084323.html
украина
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_44f15b57d5f13bb8b8bd9bc1062551ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, брюссель, евросоюз, совет ес, анналена бербок
14:36 17.06.2022
 
Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС

Глава МИД Германии Бербок призвала параллельно с расширением ЕС реформировать его правила

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости стратегических действий Евросоюза в вопросе расширения на Балканах и интеграции Украины и Молдавии, министр подчеркнула, что ЕС должен также реформировать свои институты, в частности, отказаться от принципа консенсуса во внешней политике.
"Украина защищает также и ценности Европы. Уже поэтому ЕС не может захлопывать дверь перед носом (Украины). В вопросе статуса кандидата же речь идет о большем - о вопросе, в состоянии ли мы в этот исторический момент действовать стратегически, а не бюрократически. Российская война - это историческая веха на нашем континенте. Решения, которые мы принимаем, будут определять отношения в Европе долгое время, даже если процесс вступления будет оставаться длительным и сложным. То же самое касается и наших друзей в Молдавии", - написала Бербок в Twitter.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 13:41
Украина начинает путь в ЕС с низкого уровня, заявила глава Еврокомиссии
Также она отметила необходимости проделать дальнейшие шаги в интеграции в ЕС стран Балкан, "в противном случае их (шаги) сделает Россия". "Но будет недостаточно просто расставить дополнительные стулья в Брюсселе (для заседаний представителей стран-членов). Настало время выстраивать ЕС дальше, в том числе отказаться от принципа консенсуса во внешней политике", - написала министр.
Принцип консенсуса используется в Совете ЕС при принятии решений в ряде областей политики. В частности, он используется при принятии внешнеполитических решений, обязательных для всего ЕС - в таком случае требуется согласие всех стран-участниц, что нередко приводит к затягиванию принятия решений или их существенному пересмотру в интересах одной или нескольких стран.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 13:17
Было бы здорово, если бы лидеры ЕС повлияли на Киев, заявил Песков
 
В миреУкраинаЕвропаБрюссельЕвросоюзСовет ЕСАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала