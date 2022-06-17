https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796119121.html

Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС

Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости стратегических действий Евросоюза в вопросе расширения на Балканах и интеграции Украины и Молдавии,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:36

2022-06-17T14:36

2022-06-17T14:36

в мире

украина

европа

брюссель

евросоюз

совет ес

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d42ea8aee4d43f272a0eceb396582184.jpg

БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости стратегических действий Евросоюза в вопросе расширения на Балканах и интеграции Украины и Молдавии, министр подчеркнула, что ЕС должен также реформировать свои институты, в частности, отказаться от принципа консенсуса во внешней политике."Украина защищает также и ценности Европы. Уже поэтому ЕС не может захлопывать дверь перед носом (Украины). В вопросе статуса кандидата же речь идет о большем - о вопросе, в состоянии ли мы в этот исторический момент действовать стратегически, а не бюрократически. Российская война - это историческая веха на нашем континенте. Решения, которые мы принимаем, будут определять отношения в Европе долгое время, даже если процесс вступления будет оставаться длительным и сложным. То же самое касается и наших друзей в Молдавии", - написала Бербок в Twitter.Также она отметила необходимости проделать дальнейшие шаги в интеграции в ЕС стран Балкан, "в противном случае их (шаги) сделает Россия". "Но будет недостаточно просто расставить дополнительные стулья в Брюсселе (для заседаний представителей стран-членов). Настало время выстраивать ЕС дальше, в том числе отказаться от принципа консенсуса во внешней политике", - написала министр.Принцип консенсуса используется в Совете ЕС при принятии решений в ряде областей политики. В частности, он используется при принятии внешнеполитических решений, обязательных для всего ЕС - в таком случае требуется согласие всех стран-участниц, что нередко приводит к затягиванию принятия решений или их существенному пересмотру в интересах одной или нескольких стран.

https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796098740.html

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796084323.html

украина

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, европа, брюссель, евросоюз, совет ес, анналена бербок