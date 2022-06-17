Глава МИД Германии призвала реформировать правила ЕС
Глава МИД Германии Бербок призвала параллельно с расширением ЕС реформировать его правила
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости стратегических действий Евросоюза в вопросе расширения на Балканах и интеграции Украины и Молдавии, министр подчеркнула, что ЕС должен также реформировать свои институты, в частности, отказаться от принципа консенсуса во внешней политике.
"Украина защищает также и ценности Европы. Уже поэтому ЕС не может захлопывать дверь перед носом (Украины). В вопросе статуса кандидата же речь идет о большем - о вопросе, в состоянии ли мы в этот исторический момент действовать стратегически, а не бюрократически. Российская война - это историческая веха на нашем континенте. Решения, которые мы принимаем, будут определять отношения в Европе долгое время, даже если процесс вступления будет оставаться длительным и сложным. То же самое касается и наших друзей в Молдавии", - написала Бербок в Twitter.
Также она отметила необходимости проделать дальнейшие шаги в интеграции в ЕС стран Балкан, "в противном случае их (шаги) сделает Россия". "Но будет недостаточно просто расставить дополнительные стулья в Брюсселе (для заседаний представителей стран-членов). Настало время выстраивать ЕС дальше, в том числе отказаться от принципа консенсуса во внешней политике", - написала министр.
Принцип консенсуса используется в Совете ЕС при принятии решений в ряде областей политики. В частности, он используется при принятии внешнеполитических решений, обязательных для всего ЕС - в таком случае требуется согласие всех стран-участниц, что нередко приводит к затягиванию принятия решений или их существенному пересмотру в интересах одной или нескольких стран.