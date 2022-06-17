https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796083263.html

Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС

Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС

В Европе интенсифицирована дискуссия об усилении оборонной составляющей ЕС, Москва тщательно наблюдает за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:15

2022-06-17T13:15

2022-06-17T13:15

европа

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Европе интенсифицирована дискуссия об усилении оборонной составляющей ЕС, Москва тщательно наблюдает за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Это по-прежнему остаётся иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссии на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации", - сказал Песков.Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, ЕК выдвинет условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые будут должны выполнить страны-кандидаты для полноценного присоединения к ЕС.

https://ria.ru/20220531/es-1792101877.html

европа

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, в мире