Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о дискуссии об усилении обороны ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Европе интенсифицирована дискуссия об усилении оборонной составляющей ЕС, Москва тщательно наблюдает за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Это по-прежнему остаётся иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссии на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации", - сказал Песков.
Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, ЕК выдвинет условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые будут должны выполнить страны-кандидаты для полноценного присоединения к ЕС.