Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796083263.html
Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС
Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС
В Европе интенсифицирована дискуссия об усилении оборонной составляющей ЕС, Москва тщательно наблюдает за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:15
2022-06-17T13:15
европа
украина
молдавия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Европе интенсифицирована дискуссия об усилении оборонной составляющей ЕС, Москва тщательно наблюдает за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Это по-прежнему остаётся иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссии на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации", - сказал Песков.Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, ЕК выдвинет условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые будут должны выполнить страны-кандидаты для полноценного присоединения к ЕС.
https://ria.ru/20220531/es-1792101877.html
европа
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
13:15 17.06.2022
 
Песков рассказал о дискуссии об усилении оборонной составляющей ЕС

Пресс-секретарь президента Песков рассказал о дискуссии об усилении обороны ЕС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Европе интенсифицирована дискуссия об усилении оборонной составляющей ЕС, Москва тщательно наблюдает за ситуацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Это по-прежнему остаётся иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссии на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации", - сказал Песков.
Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, ЕК выдвинет условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые будут должны выполнить страны-кандидаты для полноценного присоединения к ЕС.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 17:00
ЕК предложит странам ЕС вложить 500 миллионов евро в оборонные закупки
 
ЕвропаУкраинаМолдавияЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала