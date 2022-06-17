https://ria.ru/20220617/evropa-1796185685.html

В Европе бюрократия работает как мельница в XVIII веке, заявил Путин

В Европе бюрократия работает как мельница в XVIII веке, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

В Европе бюрократия работает как мельница в XVIII веке, заявил Путин

В Европе бюрократия работает как жернова на мельнице в 18 веке, они, в отличие от США, не смогли отменить санкции против удобрений из РФ, заявил президент... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:17

2022-06-17T16:17

2022-06-17T16:58

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Европе бюрократия работает как жернова на мельнице в 18 веке, они, в отличие от США, не смогли отменить санкции против удобрений из РФ, заявил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы, на наши удобрения. Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы - нет. У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице, 18 век. Поэтому все понимают, что это глупость, но это открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям" , - сказал он в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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2022

Дарья Буймова

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Путин: "Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы – нет" В Европе бюрократия работает как жернова на мельнице в 18 веке, они, в отличие от США, не смогли отменить санкции против удобрений из РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы, на наши удобрения. Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы - нет. У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице, 18 век. Поэтому все понимают, что это глупость, но это открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям" , - сказал он в ходе пленарного заседания на ПМЭФ. 2022-06-17T16:17 true PT0M27S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика