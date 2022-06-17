https://ria.ru/20220617/evropa-1796185685.html
В Европе бюрократия работает как мельница в XVIII веке, заявил Путин
В Европе бюрократия работает как мельница в XVIII веке, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
В Европе бюрократия работает как мельница в XVIII веке, заявил Путин
В Европе бюрократия работает как жернова на мельнице в 18 веке, они, в отличие от США, не смогли отменить санкции против удобрений из РФ, заявил президент... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:17
2022-06-17T16:17
2022-06-17T16:58
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В Европе бюрократия работает как жернова на мельнице в 18 веке, они, в отличие от США, не смогли отменить санкции против удобрений из РФ, заявил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы, на наши удобрения. Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы - нет. У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице, 18 век. Поэтому все понимают, что это глупость, но это открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям" , - сказал он в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы – нет"
В Европе бюрократия работает как жернова на мельнице в 18 веке, они, в отличие от США, не смогли отменить санкции против удобрений из РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы, на наши удобрения. Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы - нет. У них бюрократия просто работает как жернова на мельнице, 18 век. Поэтому все понимают, что это глупость, но это открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям" , - сказал он в ходе пленарного заседания на ПМЭФ.
2022-06-17T16:17
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PT0M27S
РИА Новости
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в мире, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
16:17 17.06.2022 (обновлено: 16:58 17.06.2022)
В Европе бюрократия работает как мельница в XVIII веке, заявил Путин
Президент Путин: в Европе бюрократия работает как жернова на мельнице в XVIII веке