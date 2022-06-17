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Правила въезда в страны Шенгена вскоре изменятся - РИА Новости, 17.06.2022
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Туризм
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Правила въезда в страны Шенгена вскоре изменятся
Правила въезда в страны Шенгена вскоре изменятся - РИА Новости, 17.06.2022
Правила въезда в страны Шенгена вскоре изменятся
Через несколько месяцев процедуры въезда в страны Шенгенской зоны изменятся: заработают Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:37
2022-06-17T12:37
туризм
туризм
новости - туризм
евросоюз
шенгенская зона
еврокомиссия
туристы
визы
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Через несколько месяцев процедуры въезда в страны Шенгенской зоны изменятся: заработают Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES), сообщает АТОР.По информации Еврокомиссии, целями обеих программ являются "укрепление внутренней безопасности", противодействие нелегальной миграции, предотвращение трансграничной преступности и терроризма.EES будет использоваться для регистрации путешественников из третьих стран каждый раз, когда они пересекают внешнюю границу ЕС. Система зарегистрирует имя человека, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), а также дату и место въезда и выезда.Она сможет фиксировать отказы в пересечении границы, более эффективно выявлять лиц, просрочивших пребывание, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.Базы данных ETIAS и EES будут "взаимодействовать" друг с другом. Кроме того, эти обширные биографические и биометрические фонды ЕС, включая все визовые записи, будут доступны для использования в режиме реального времени пограничными властями всех стран Шенгенской зоны.Например, если человек просрочил срок действия визы одной страны и выезжает при этом из любой другой, это будет немедленно зафиксировано и отправлено в пограничную службу государства Шенгенской зоны, которая выдала документ.При этом система EES облегчит путешествия добросовестным туристам из третьих стран.Например, она даст возможность просканировать паспорт и отпечатки пальцев в биометрических киосках, избежав встречи с офицером пограничной службы. Устройства будут сканировать паспорта, лица и четыре отпечатка пальцев каждого путешественника. Разрешение на въезд или выезд будет дано автоматически – после анализа электронного "досье" визитера.Сейчас путешественники, выезжающие в Шенгенскую зону, должны пройти очную проверку и получить штамп при прохождении паспортного контроля. Но эту схему в ЕС считают устаревшей. Она приводит к очередям, не предоставляет полностью достоверных данных о пересечении границ, не позволяет систематически выявлять лиц, которые нарушают сроки разрешенного пребывания.
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туризм, новости - туризм, евросоюз, шенгенская зона, еврокомиссия, туристы, визы
12:37 17.06.2022
 
Правила въезда в страны Шенгена вскоре изменятся

В странах Шенгена вскоре заработают новые правила въезда и авторизации для путешествий

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Через несколько месяцев процедуры въезда в страны Шенгенской зоны изменятся: заработают Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES), сообщает АТОР.
По информации Еврокомиссии, целями обеих программ являются "укрепление внутренней безопасности", противодействие нелегальной миграции, предотвращение трансграничной преступности и терроризма.
EES будет использоваться для регистрации путешественников из третьих стран каждый раз, когда они пересекают внешнюю границу ЕС. Система зарегистрирует имя человека, тип проездного документа, биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), а также дату и место въезда и выезда.
Она сможет фиксировать отказы в пересечении границы, более эффективно выявлять лиц, просрочивших пребывание, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.
Базы данных ETIAS и EES будут "взаимодействовать" друг с другом. Кроме того, эти обширные биографические и биометрические фонды ЕС, включая все визовые записи, будут доступны для использования в режиме реального времени пограничными властями всех стран Шенгенской зоны.
Например, если человек просрочил срок действия визы одной страны и выезжает при этом из любой другой, это будет немедленно зафиксировано и отправлено в пограничную службу государства Шенгенской зоны, которая выдала документ.
При этом система EES облегчит путешествия добросовестным туристам из третьих стран.
Например, она даст возможность просканировать паспорт и отпечатки пальцев в биометрических киосках, избежав встречи с офицером пограничной службы. Устройства будут сканировать паспорта, лица и четыре отпечатка пальцев каждого путешественника. Разрешение на въезд или выезд будет дано автоматически – после анализа электронного "досье" визитера.
Сейчас путешественники, выезжающие в Шенгенскую зону, должны пройти очную проверку и получить штамп при прохождении паспортного контроля. Но эту схему в ЕС считают устаревшей. Она приводит к очередям, не предоставляет полностью достоверных данных о пересечении границ, не позволяет систематически выявлять лиц, которые нарушают сроки разрешенного пребывания.
Получение шенгенских виз в визовом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:00Туризм
Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы
 
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