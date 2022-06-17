https://ria.ru/20220617/evraziya-1796012698.html

Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны

Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны - РИА Новости, 17.06.2022

Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны

Запад видит своей целью превращение Евразии в пространство, состоящее из марионеточных и борющихся друг с другом государств, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:50

2022-06-17T10:50

2022-06-17T10:50

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николай патрушев

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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Запад видит своей целью превращение Евразии в пространство, состоящее из марионеточных и борющихся друг с другом государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване."Угрозой считаем последовательные усилия США и их союзников по развалу интеграционных объединений, созданных на постсоветском пространстве: ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Превратить Евразию в полыхающее пространство с противоборствующими государствами, превращенными, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны - долгосрочная цель Запада", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20220522/odkb-1790049259.html

евразия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евразия, одкб, снг, евразийский экономический союз, нато, совет безопасности рф, николай патрушев