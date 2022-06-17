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Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны - РИА Новости, 17.06.2022
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Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны
Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны - РИА Новости, 17.06.2022
Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны
Запад видит своей целью превращение Евразии в пространство, состоящее из марионеточных и борющихся друг с другом государств, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:50
2022-06-17T10:50
в мире
евразия
одкб
снг
евразийский экономический союз
нато
совет безопасности рф
николай патрушев
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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Запад видит своей целью превращение Евразии в пространство, состоящее из марионеточных и борющихся друг с другом государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване."Угрозой считаем последовательные усилия США и их союзников по развалу интеграционных объединений, созданных на постсоветском пространстве: ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Превратить Евразию в полыхающее пространство с противоборствующими государствами, превращенными, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны - долгосрочная цель Запада", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20220522/odkb-1790049259.html
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в мире, евразия, одкб, снг, евразийский экономический союз, нато, совет безопасности рф, николай патрушев
10:50 17.06.2022
 
Патрушев заявил о планах Запада превратить Евразию в марионеточные страны

Патрушев: Запад хочет превратить Евразию в марионеточные и борющиеся друг с другом страны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Запад видит своей целью превращение Евразии в пространство, состоящее из марионеточных и борющихся друг с другом государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по ОДКБ в Ереване.
"Угрозой считаем последовательные усилия США и их союзников по развалу интеграционных объединений, созданных на постсоветском пространстве: ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Превратить Евразию в полыхающее пространство с противоборствующими государствами, превращенными, подобно Украине, в марионеточные и колониальные страны - долгосрочная цель Запада", - сказал Патрушев.
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В миреЕвразияОДКБСНГЕвразийский экономический союзНАТОСовет Безопасности РФНиколай Патрушев
 
 
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