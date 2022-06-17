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Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму" - РИА Новости, 17.06.2022
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Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"
Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму" - РИА Новости, 17.06.2022
Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страну ждет "мучительная зима" из-за энергетического кризиса. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:39
2022-06-17T14:41
экономика
эстония
кая каллас
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страну ждет "мучительная зима" из-за энергетического кризиса.Ранее пресс-служба эстонского кабинета министров сообщала, что правительство страны приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году."Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой", - сказала она в интервью Блумберг, заявив, что страну ждёт "мучительная зима".По словам Каллас, в Эстонии ситуацию осложнила совокупность высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.
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экономика, эстония, кая каллас, цены на нефть, санкции в отношении россии
14:39 17.06.2022 (обновлено: 14:41 17.06.2022)
 
Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"

Премьер Каллас: Эстонию ждет мучительная зима из-за энергетического кризиса

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страну ждет "мучительная зима" из-за энергетического кризиса.
Ранее пресс-служба эстонского кабинета министров сообщала, что правительство страны приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году.
"Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой", - сказала она в интервью Блумберг, заявив, что страну ждёт "мучительная зима".
По словам Каллас, в Эстонии ситуацию осложнила совокупность высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.
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ЭкономикаЭстонияКая КалласЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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