https://ria.ru/20220617/estoniya-1796121631.html
Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"
Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму" - РИА Новости, 17.06.2022
Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страну ждет "мучительная зима" из-за энергетического кризиса. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:39
2022-06-17T14:39
2022-06-17T14:41
экономика
эстония
кая каллас
цены на нефть
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страну ждет "мучительная зима" из-за энергетического кризиса.Ранее пресс-служба эстонского кабинета министров сообщала, что правительство страны приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году."Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой", - сказала она в интервью Блумберг, заявив, что страну ждёт "мучительная зима".По словам Каллас, в Эстонии ситуацию осложнила совокупность высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb43f800b64aafd9d7d421c515b78779.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эстония, кая каллас, цены на нефть, санкции в отношении россии
14:39 17.06.2022 (обновлено: 14:41 17.06.2022)
Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"
Премьер Каллас: Эстонию ждет мучительная зима из-за энергетического кризиса