https://ria.ru/20220617/estoniya-1796121631.html

Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"

Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму" - РИА Новости, 17.06.2022

Премьер Эстонии предсказала "мучительную зиму"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страну ждет "мучительная зима" из-за энергетического кризиса. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:39

2022-06-17T14:39

2022-06-17T14:41

экономика

эстония

кая каллас

цены на нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страну ждет "мучительная зима" из-за энергетического кризиса.Ранее пресс-служба эстонского кабинета министров сообщала, что правительство страны приняло принципиальное решение о прекращении импорта российского газа в этом году."Мы столкнемся с трудными временами из-за энергетики. Мы, возможно, станем свидетелями цен еще более высоких, чем прошлой зимой", - сказала она в интервью Блумберг, заявив, что страну ждёт "мучительная зима".По словам Каллас, в Эстонии ситуацию осложнила совокупность высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

эстония

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, эстония, кая каллас, цены на нефть, санкции в отношении россии