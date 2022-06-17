00:04 17.06.2022 (обновлено: 01:55 17.06.2022)
СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС
Bloomberg: ЕК в пятницу рекомендует дать Украине и Молдавии статусы кандидатов в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Как ожидается, Еврокомиссия также рекомендует предоставить статус кандидата Грузии, но после выполнения определенных условий.
Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером-министром Италии Марио Драги посетили с визитом Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Французский лидер после этого заявил, что ЕС готов сейчас предоставить Киеву статус кандидата на вступление.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписали подобные документы 3 марта.
Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.
Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет.