https://ria.ru/20220617/es-1795951334.html

СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС

СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T00:04

2022-06-17T00:04

2022-06-17T01:55

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, при этом ЕК выдвинет условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые странам-кандидатам необходимо выполнить для принятия в Евросоюз.Как ожидается, Еврокомиссия также рекомендует предоставить статус кандидата Грузии, но после выполнения определенных условий.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером-министром Италии Марио Драги посетили с визитом Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Французский лидер после этого заявил, что ЕС готов сейчас предоставить Киеву статус кандидата на вступление.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписали подобные документы 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет.

https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html

https://ria.ru/20220616/evrosoyuz-1795854908.html

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в мире, украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз