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СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
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СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС
СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС
Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T00:04
2022-06-17T01:55
в мире
украина
молдавия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.По данным агентства, при этом ЕК выдвинет условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые странам-кандидатам необходимо выполнить для принятия в Евросоюз.Как ожидается, Еврокомиссия также рекомендует предоставить статус кандидата Грузии, но после выполнения определенных условий.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером-министром Италии Марио Драги посетили с визитом Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Французский лидер после этого заявил, что ЕС готов сейчас предоставить Киеву статус кандидата на вступление.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписали подобные документы 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет.
https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html
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в мире, украина, молдавия, еврокомиссия, евросоюз
00:04 17.06.2022 (обновлено: 01:55 17.06.2022)
 
СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в ЕС

Bloomberg: ЕК в пятницу рекомендует дать Украине и Молдавии статусы кандидатов в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия в пятницу рекомендует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, при этом ЕК выдвинет условия в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, которые странам-кандидатам необходимо выполнить для принятия в Евросоюз.
Как ожидается, Еврокомиссия также рекомендует предоставить статус кандидата Грузии, но после выполнения определенных условий.
Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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В четверг президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером-министром Италии Марио Драги посетили с визитом Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. Французский лидер после этого заявил, что ЕС готов сейчас предоставить Киеву статус кандидата на вступление.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Молдавии Майя Санду и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписали подобные документы 3 марта.
Лидеры фракций Европейского парламента на прошлой неделе призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.
Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет.
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