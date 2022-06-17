https://ria.ru/20220617/eni-1796002312.html

"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа

"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа - РИА Новости, 17.06.2022

"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа

"Газпром" объявил итальянскому партнеру Eni, что поставит в пятницу только половину от запрошенного газа, фактические же объемы не изменились с поставленными... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:24

2022-06-17T10:24

2022-06-17T10:54

газпром

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eni

россия

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РИМ, 17 июн – РИА Новости. "Газпром" объявил итальянскому партнеру Eni, что поставит в пятницу только половину от запрошенного газа, фактические же объемы не изменились с поставленными накануне, говорится в сообщении итальянской нефтегазовой группы."Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 миллиона кубометров. "Газпром" объявил, что поставит только 50% от запрошенного", - говорится в сообщении.Фактические объемы поставок почти не изменились по сравнению поставленными вчера.Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что страна готова принять контрмеры в связи с сокращением поставок российского газа, но прежде необходимо понять, стабилизируется ли ситуация. В среду министр заявил, что сокращение поставок российского газа в Италию не привело к "критическим проблемам".В четверг премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок газа РФ являются политическими.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Ранее Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.В четверг ведущая нефтегазовая группа Италии сообщила, что "Газпром" объявил ей о поставке только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, в то время как суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем во среду. Увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных во вторник объемов. "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема, поэтому поставленные объемы будут несколько выше и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки, говорилось в распространенном в четверг заявлении Eni.Итальянская компания добавила, что в "Газпроме" объяснили недопоставку проблемами на станции "Портовая", питающей газопровод "Северный поток", по которому "Газпром" транспортирует часть объемов, предназначенных для Eni.Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens.

https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html

https://ria.ru/20220617/gaz-1795954639.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

газпром, экономика, eni , россия