https://ria.ru/20220617/eni-1796002312.html
"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа
"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа - РИА Новости, 17.06.2022
"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа
"Газпром" объявил итальянскому партнеру Eni, что поставит в пятницу только половину от запрошенного газа, фактические же объемы не изменились с поставленными... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:24
2022-06-17T10:24
2022-06-17T10:54
газпром
экономика
eni
россия
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РИМ, 17 июн – РИА Новости. "Газпром" объявил итальянскому партнеру Eni, что поставит в пятницу только половину от запрошенного газа, фактические же объемы не изменились с поставленными накануне, говорится в сообщении итальянской нефтегазовой группы."Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 миллиона кубометров. "Газпром" объявил, что поставит только 50% от запрошенного", - говорится в сообщении.Фактические объемы поставок почти не изменились по сравнению поставленными вчера.Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что страна готова принять контрмеры в связи с сокращением поставок российского газа, но прежде необходимо понять, стабилизируется ли ситуация. В среду министр заявил, что сокращение поставок российского газа в Италию не привело к "критическим проблемам".В четверг премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок газа РФ являются политическими.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Ранее Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.В четверг ведущая нефтегазовая группа Италии сообщила, что "Газпром" объявил ей о поставке только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, в то время как суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем во среду. Увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных во вторник объемов. "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема, поэтому поставленные объемы будут несколько выше и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки, говорилось в распространенном в четверг заявлении Eni.Итальянская компания добавила, что в "Газпроме" объяснили недопоставку проблемами на станции "Портовая", питающей газопровод "Северный поток", по которому "Газпром" транспортирует часть объемов, предназначенных для Eni.Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens.
https://ria.ru/20220617/energokrizis-1795804430.html
https://ria.ru/20220617/gaz-1795954639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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газпром, экономика, eni , россия
10:24 17.06.2022 (обновлено: 10:54 17.06.2022)
"Газпром" поставит итальянской Eni только половину запрошенного объема газа
"Газпром" поставит итальянскому партнеру Eni только половину от запрошенного объема газа
РИМ, 17 июн – РИА Новости.
"Газпром" объявил итальянскому партнеру Eni, что поставит в пятницу только половину от запрошенного газа, фактические же объемы не изменились с поставленными накануне, говорится в сообщении
итальянской нефтегазовой группы.
"Eni
объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 миллиона кубометров. "Газпром
" объявил, что поставит только 50% от запрошенного", - говорится в сообщении.
Фактические объемы поставок почти не изменились по сравнению поставленными вчера.
Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что страна готова принять контрмеры в связи с сокращением поставок российского газа, но прежде необходимо понять, стабилизируется ли ситуация. В среду министр заявил, что сокращение поставок российского газа в Италию не привело к "критическим проблемам".
В четверг премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок газа РФ являются политическими.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Ранее Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
В четверг ведущая нефтегазовая группа Италии сообщила, что "Газпром" объявил ей о поставке только 65% от заказанного итальянской стороной объема газа, в то время как суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем во среду. Увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных во вторник объемов. "Газпром" объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема, поэтому поставленные объемы будут несколько выше и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки, говорилось в распространенном в четверг заявлении Eni.
Итальянская компания добавила, что в "Газпроме" объяснили недопоставку проблемами на станции "Портовая", питающей газопровод "Северный поток", по которому "Газпром" транспортирует часть объемов, предназначенных для Eni.
Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens.