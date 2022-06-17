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Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести "Эмми", пишут СМИ
Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести "Эмми", пишут СМИ - РИА Новости, 17.06.2022
Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести "Эмми", пишут СМИ
Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести "Эмми", пишет Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T11:14
2022-06-17T11:14
2022-06-17T11:14
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести "Эмми", пишет Deadline со ссылкой на свои источники. Рок, по данным издания, уже отказался от должности ведущего. Маловероятно и то, что им станет Джонсон, указывается в публикации. Трансляцию мероприятия в этом году будет осуществлять телеканал NBC. И Рок, и Дуэйн с ним связаны. Первый в начале своей карьеры участвовал в юмористической передаче "Saturday Night Live". Второй продюсирует сериал "Молодой Скала", основанный на его жизни. Недавно шоу продлили на третий сезон. Оба проекта выходят на NBC. Комик Крис Рок был ведущим 94-й церемонии вручения премии "Оскар". Тогда он пошутил о прическе Джады Пинкетт-Смит. Она страдает от алопеции и пришла на вечер с побритой головой. Ее муж Уилл Смит поднялся на сцену и дал Року пощечину. Карьера Дуэйна Джонсона началась с рестлинга. Сейчас он один из самых известных актеров Голливуда. На 21 октября 2022 года запланирована премьера фильма "Черный Адам" — супергероики, в которой у артиста главная роль. 74-я церемония вручения премии "Эмми" пройдет 12 сентября.
https://ria.ru/20220411/smith-1782861847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, дуэйн джонсон, эмми, знаменитости, звезды, уилл смит, nbc, оскар (премия)
Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести "Эмми", пишут СМИ
Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести церемонию вручения "Эмми", пишет Deadline
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Крису Року и Дуэйну Джонсону предложили провести "Эмми", пишет
Deadline со ссылкой на свои источники.
Рок, по данным издания, уже отказался от должности ведущего. Маловероятно и то, что им станет Джонсон, указывается в публикации.
Трансляцию мероприятия в этом году будет осуществлять телеканал NBC. И Рок, и Дуэйн с ним связаны. Первый в начале своей карьеры участвовал в юмористической передаче "Saturday Night Live". Второй продюсирует сериал "Молодой Скала", основанный на его жизни. Недавно шоу продлили на третий сезон. Оба проекта выходят на NBC.
Комик Крис Рок был ведущим 94-й церемонии вручения премии "Оскар". Тогда он пошутил о прическе Джады Пинкетт-Смит. Она страдает от алопеции и пришла на вечер с побритой головой. Ее муж Уилл Смит поднялся на сцену и дал Року пощечину.
Карьера Дуэйна Джонсона началась с рестлинга. Сейчас он один из самых известных актеров Голливуда. На 21 октября 2022 года запланирована премьера фильма "Черный Адам" — супергероики, в которой у артиста главная роль.
74-я церемония вручения премии "Эмми" пройдет 12 сентября.