https://ria.ru/20220617/elektronika-1795980662.html
Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене
Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене - РИА Новости, 17.06.2022
Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене
Российскую электронику планируется вывести в мировые лидеры по качеству и объемам производства, в том числе в области автопрома, а не просто импортозаместить... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T09:10
2022-06-17T09:10
2022-06-17T09:53
петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
санкт-петербург
экономика
технологии
дмитрий чернышенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ - 17 июн, РИА Новости. Российскую электронику планируется вывести в мировые лидеры по качеству и объемам производства, в том числе в области автопрома, а не просто импортозаместить иностранные наработки, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности", - сказал он.Чернышенко также отметил, что "Москвич", "Аурус" и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью >>>
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пмэф, санкт-петербург, экономика, технологии, дмитрий чернышенко
09:10 17.06.2022 (обновлено: 09:53 17.06.2022)
Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене
Чернышенко: российская электроника должна быть в мировых лидерах по объемам и качеству
С.-ПЕТЕРБУРГ - 17 июн, РИА Новости. Российскую электронику планируется вывести в мировые лидеры по качеству и объемам производства, в том числе в области автопрома, а не просто импортозаместить иностранные наработки, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности", - сказал он.
Чернышенко также отметил, что "Москвич", "Аурус" и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.