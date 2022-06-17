https://ria.ru/20220617/elektronika-1795980662.html

Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене

Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене - РИА Новости, 17.06.2022

Чернышенко рассказал о перспективах российской электроники на мировой арене

Российскую электронику планируется вывести в мировые лидеры по качеству и объемам производства, в том числе в области автопрома, а не просто импортозаместить... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T09:10

2022-06-17T09:10

2022-06-17T09:53

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

санкт-петербург

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ - 17 июн, РИА Новости. Российскую электронику планируется вывести в мировые лидеры по качеству и объемам производства, в том числе в области автопрома, а не просто импортозаместить иностранные наработки, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности", - сказал он.Чернышенко также отметил, что "Москвич", "Аурус" и другие производимые в нашей стране автомобили, безусловно, сейчас переориентируются на российскую электронную промышленность.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью >>>

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пмэф, санкт-петербург, экономика, технологии, дмитрий чернышенко