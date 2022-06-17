https://ria.ru/20220617/elektro-1796212248.html

Новое оборудование для электрохирургии поступит в больницы МО

Новое оборудование для электрохирургии поступит в больницы МО - РИА Новости, 17.06.2022

Новое оборудование для электрохирургии поступит в больницы МО

Современное оборудование для электрохиругии поставят 10 больницам Московской области. Это электрокоагуляторы, которые позволяют очень точно рассекать ткани и... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:55

2022-06-17T16:55

2022-06-17T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796210726_0:462:2817:2047_1920x0_80_0_0_2a95239eaead21a5f1051d6e16b16ef7.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Современное оборудование для электрохиругии поставят 10 больницам Московской области. Это электрокоагуляторы, которые позволяют очень точно рассекать ткани и останавливать кровь во время хирургических операций, сообщил телеканал "360"."Так, для проведения хирургических вмешательств мы закупили и планируем поставить новое операционное оборудование в 10 наших больниц. Это 12 единиц медтехники стоимостью порядка 31,5 миллиона рублей", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Оборудование закупили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая рассчитана до 2025 года. Оно позволит обеспечивать жителям региона более высококвалифицированную помощь.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)