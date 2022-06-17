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Новое оборудование для электрохирургии поступит в больницы МО
Новое оборудование для электрохирургии поступит в больницы МО - РИА Новости, 17.06.2022
Новое оборудование для электрохирургии поступит в больницы МО
Современное оборудование для электрохиругии поставят 10 больницам Московской области. Это электрокоагуляторы, которые позволяют очень точно рассекать ткани и... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:55
2022-06-17T16:55
2022-06-17T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Современное оборудование для электрохиругии поставят 10 больницам Московской области. Это электрокоагуляторы, которые позволяют очень точно рассекать ткани и останавливать кровь во время хирургических операций, сообщил телеканал "360"."Так, для проведения хирургических вмешательств мы закупили и планируем поставить новое операционное оборудование в 10 наших больниц. Это 12 единиц медтехники стоимостью порядка 31,5 миллиона рублей", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Оборудование закупили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая рассчитана до 2025 года. Оно позволит обеспечивать жителям региона более высококвалифицированную помощь.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)