https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796180290.html

Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин

Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин

В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T16:11

2022-06-17T16:11

2022-06-17T16:32

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: " а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе?" Напрашивается вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов ", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)