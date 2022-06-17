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Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796180290.html
Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин
Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин
В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T16:11
2022-06-17T16:32
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: " а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе?" Напрашивается вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов ", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:11 17.06.2022 (обновлено: 16:32 17.06.2022)
 
Экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы, заявил Путин

Президент Путин: экономику мнимых сущностей заменят реальные ценности и активы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Петербургский международный экономический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В условиях инфляционной бури на смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных ценностей и активов, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: " а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе?" Напрашивается вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов ", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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