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Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796165977.html
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин
Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:56
2022-06-17T16:57
владимир путин
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин."Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны - не сбылись", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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владимир путин, экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург
15:56 17.06.2022 (обновлено: 16:57 17.06.2022)
 
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин

Путин: мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие весной, не сбылись

© AP Photo / Sergei Bobylev/PoolПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Sergei Bobylev/Pool
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин.
"Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны - не сбылись", - сказал Путин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинЭкономикаРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-Петербург
 
 
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