https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796165977.html

Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин

Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин - РИА Новости, 17.06.2022

Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин

Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:56

2022-06-17T15:56

2022-06-17T16:57

владимир путин

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин."Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны - не сбылись", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20220617/informatsiya-1796164458.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург