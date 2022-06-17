https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796165977.html
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин
Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:56
2022-06-17T15:56
2022-06-17T16:57
владимир путин
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796199636_0:340:3026:2042_1920x0_80_0_0_fb0eef658e34c6bdd094b04af942cad8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие в начале весны, не сбылись, заявил президент России Владимир Путин."Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны - не сбылись", - сказал Путин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
https://ria.ru/20220617/informatsiya-1796164458.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796199636_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_75010201a212ce7d5d8d2e78c857cc95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург
15:56 17.06.2022 (обновлено: 16:57 17.06.2022)
Мрачные прогнозы о российской экономике не сбылись, отметил Путин
Путин: мрачные прогнозы относительно российской экономики, звучавшие весной, не сбылись