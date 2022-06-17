https://ria.ru/20220617/ekonomika-1796164628.html
Власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, заявил Путин
Власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2022
Власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, заявил Путин
Власти России шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию в стране, все работают собрано и профессионально, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:53
2022-06-17T15:53
2022-06-17T16:57
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Власти России шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию в стране, все работают собрано и профессионально, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские предприниматели, органы власти работали собрано и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале мы стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть, затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест", - сообщил Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Онлайн-репортаж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:53 17.06.2022 (обновлено: 16:57 17.06.2022)
Власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию, заявил Путин
Президент Путин: российские власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию