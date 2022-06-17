https://ria.ru/20220617/ekonomika-1795969206.html

Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики

Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики - РИА Новости, 17.06.2022

Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики

Экономика сегодня становится заложницей мировой политики, она кладется на ее алтарь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T07:45

2022-06-17T07:45

2022-06-17T07:47

в мире

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экономика сегодня становится заложницей мировой политики, она кладется на ее алтарь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795958549.html

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Максим Горбачев

в мире, россия