https://ria.ru/20220617/ekonomika-1795969206.html
Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики
Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики - РИА Новости, 17.06.2022
Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики
Экономика сегодня становится заложницей мировой политики, она кладется на ее алтарь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T07:45
2022-06-17T07:45
2022-06-17T07:47
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экономика сегодня становится заложницей мировой политики, она кладется на ее алтарь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
https://ria.ru/20220617/udobreniya-1795958549.html
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РИА Новости
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в мире, россия
07:45 17.06.2022 (обновлено: 07:47 17.06.2022)
Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики
Пресс-секретарь президента Песков: экономика сейчас становится заложницей мировой политики
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Экономика сегодня становится заложницей мировой политики, она кладется на ее алтарь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она становится заложницей мировой политики. Она кладется на алтарь политики как жертва", - сказал Песков в интервью Первому каналу.