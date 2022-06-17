https://ria.ru/20220617/ek-1796090503.html
ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС
ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС - РИА Новости, 17.06.2022
ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T13:26
2022-06-17T13:26
2022-06-17T13:27
молдавия
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она подчеркнула при этом, что Молдавии "предстоит еще многое сделать". При этом Грузии, также добивающейся членства в Евросоюзе, пока такой статус не рекомендовано предоставлять до выполнения ряда условий, но "поддерживать европейские устремления страны"."Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус страны-кандидата… Молдавии предстоит еще многое сделать", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html
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молдавия, еврокомиссия, евросоюз, грузия, брюссель, в мире
13:26 17.06.2022 (обновлено: 13:27 17.06.2022)
ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС