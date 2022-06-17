https://ria.ru/20220617/ek-1796090503.html

ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС

ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:26

2022-06-17T13:26

2022-06-17T13:27

молдавия

еврокомиссия

евросоюз

грузия

брюссель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.Она подчеркнула при этом, что Молдавии "предстоит еще многое сделать". При этом Грузии, также добивающейся членства в Евросоюзе, пока такой статус не рекомендовано предоставлять до выполнения ряда условий, но "поддерживать европейские устремления страны"."Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус страны-кандидата… Молдавии предстоит еще многое сделать", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796074653.html

молдавия

грузия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, еврокомиссия, евросоюз, грузия, брюссель, в мире