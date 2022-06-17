https://ria.ru/20220617/ek-1796085332.html

ЕК рекомендовала не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС

ЕК рекомендовала не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС - РИА Новости, 17.06.2022

ЕК рекомендовала не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС

Еврокомиссия (ЕК) будет следить за выполнением Грузией рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз и отчитается к концу... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:20

2022-06-17T13:20

2022-06-17T14:54

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) будет следить за выполнением Грузией рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз и отчитается к концу текущего года, говорится в сообщении ЕК.Она в среду рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата после того, как в стране будут решены определенные приоритетные задачи, отмечается в нем."Комиссия будет следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и доложит о них к концу 2022 года", - говорится в релизе.Среди этих задач: решить вопрос политической поляризации путем обеспечения сотрудничества политических партий, гарантировать полноценную работу всех государственных институтов, продолжать совершенствовать избирательную систему.Также предлагается принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы, сделать так, чтобы судебная система была полностью и подлинно независима, обеспечить надлежащее функционирование всех судебных и прокурорских учреждений, а также предпринять ряд других шагов в области правосудия. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии, отмечает ЕК.Среди приоритетов указано и укрепление независимости антикоррупционного агентства, объединение ключевых антикоррупционных функций для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне. Есть и задача реализовать обязательство по "деолигархизации путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни", также говорится в релизе.Отмечается и необходимость усилить борьбу с организованной преступностью, предпринять более активные действия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медиасреды, усилить защиту прав людей, принадлежащих к уязвимым группам, обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях, принять законодательство, чтобы грузинские суды активно учитывали в своих обсуждениях решения Европейского суда по правам человека.

https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796119121.html

https://ria.ru/20220617/ek-1796090503.html

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в мире, еврокомиссия, евросоюз, грузия