https://ria.ru/20220617/egipet-1796000569.html

Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет

Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет - РИА Новости, 17.06.2022

Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет

Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке,... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:59

2022-06-17T10:59

2022-06-17T10:59

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке, сообщили РИА Новости в компании TEZ TOUR.Информацию подтверждают в принимающем офисе туроператора. Изменения вступают в силу с 17 июня.Послабления, считают эксперты, положительно скажутся на турпотоке. Ранее россиянам требовалось для въезда в страну предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Его стоимость для семьи с детьми добавляла существенную сумму к затратам на отдых. Теперь не прошедшим вакцинацию предстоит сдавать молекулярный тест только по возвращении.

https://ria.ru/20220615/egipet-1795541206.html

египет

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, египет, отдых на море, куда можно лететь