Рейтинг@Mail.ru
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет - РИА Новости, 17.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220617/egipet-1796000569.html
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет - РИА Новости, 17.06.2022
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет
Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:59
2022-06-17T10:59
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
египет
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке, сообщили РИА Новости в компании TEZ TOUR.Информацию подтверждают в принимающем офисе туроператора. Изменения вступают в силу с 17 июня.Послабления, считают эксперты, положительно скажутся на турпотоке. Ранее россиянам требовалось для въезда в страну предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Его стоимость для семьи с детьми добавляла существенную сумму к затратам на отдых. Теперь не прошедшим вакцинацию предстоит сдавать молекулярный тест только по возвращении.
https://ria.ru/20220615/egipet-1795541206.html
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ddbea652a6737d5160dc8d7ce5d3e36f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, египет, отдых на море, куда можно лететь
10:59 17.06.2022
 
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет

Решение Египта о снятии санитарных требований для иностранцев увеличит турпоток

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Надим Зуауи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке, сообщили РИА Новости в компании TEZ TOUR.
Информацию подтверждают в принимающем офисе туроператора. Изменения вступают в силу с 17 июня.
Послабления, считают эксперты, положительно скажутся на турпотоке. Ранее россиянам требовалось для въезда в страну предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Его стоимость для семьи с детьми добавляла существенную сумму к затратам на отдых. Теперь не прошедшим вакцинацию предстоит сдавать молекулярный тест только по возвращении.
Самолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:31Туризм
Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19ЕгипетОтдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала