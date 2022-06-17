https://ria.ru/20220617/egipet-1796000569.html
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет - РИА Новости, 17.06.2022
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет
Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке,... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:59
2022-06-17T10:59
2022-06-17T10:59
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке, сообщили РИА Новости в компании TEZ TOUR.Информацию подтверждают в принимающем офисе туроператора. Изменения вступают в силу с 17 июня.Послабления, считают эксперты, положительно скажутся на турпотоке. Ранее россиянам требовалось для въезда в страну предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Его стоимость для семьи с детьми добавляла существенную сумму к затратам на отдых. Теперь не прошедшим вакцинацию предстоит сдавать молекулярный тест только по возвращении.
https://ria.ru/20220615/egipet-1795541206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, египет, отдых на море, куда можно лететь
Эксперты прокомментировали изменение правил въезда в Египет
Решение Египта о снятии санитарных требований для иностранцев увеличит турпоток
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Власти Египта приняли решение о снятии всех санитарных требований для прибывающих из-за рубежа гостей и жителей страны, это положительно скажется на турпотоке, сообщили РИА Новости в компании TEZ TOUR.
Информацию подтверждают в принимающем офисе туроператора. Изменения вступают в силу с 17 июня.
Послабления, считают эксперты, положительно скажутся на турпотоке. Ранее россиянам требовалось для въезда в страну предъявить сертификат о вакцинации "Спутником V" или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Его стоимость для семьи с детьми добавляла существенную сумму к затратам на отдых. Теперь не прошедшим вакцинацию предстоит сдавать молекулярный тест только по возвращении.