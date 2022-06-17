https://ria.ru/20220617/efimov-1795983108.html

Владимир Ефимов: замедления экономики Москвы из-за санкций не произошло

Владимир Ефимов: замедления экономики Москвы из-за санкций не произошло - РИА Новости, 17.06.2022

Владимир Ефимов: замедления экономики Москвы из-за санкций не произошло

О том, как поживает экономика Москвы в условиях санкций, какие из сфер хуже всех переживают кризис, какую помощь власти им оказывают, и как с учетом ситуации... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T11:00

2022-06-17T11:00

2022-06-17T11:01

интервью

россия

москва

владимир ефимов

владимир ефимов (государственный служащий)

сергей собянин

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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О том, как поживает экономика Москвы в условиях санкций, какие из сфер хуже всех переживают кризис, какую помощь власти им оказывают, и как с учетом ситуации будет спланирован бюджет на следующий год, в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Беседовала Мария Зыбина.– Экономика Москвы только-только восстановилась от коронавируса, и вдруг грянули масштабные санкции. Как вообще Москва живет в последние три месяца, и сколько с начала февраля мы потеряли из-за всей этой ситуации?– О потерях пока говорить рано, сейчас мы видим инерционное развитие ситуации. Первые два месяца этого года имели положительную динамику практически для всех отраслей – для торговли, для промышленности, для сферы строительства и недвижимости. Безусловно, последние три месяца внесли определенные коррективы, но говорить о том, что что-то резко остановилось, или что ситуация стала безвыходной, мы не можем. У всех были большие товарные запасы, в том числе расходников, сырья, если мы говорим про производство. Были запасы по товарным позициям, если мы говорим про торговлю. Плюс, когда вся ситуация начала развиваться, мы наблюдали ажиотажный спрос, в первую очередь, в непродовольственной торговле.Для понимания: выручка в первую неделю марта была даже больше, чем в предновогоднюю неделю, когда традиционно у нас пик продаж. Сейчас мы не видим резкого замедления, как это было, например, в 2020-м году во время введенных ограничений по коронавирусу. Есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий. Если говорить, например, про торговлю, то с начала года рост выручки предприятий торговли – 30%, что перекрывает инфляцию и курсовые колебания. Безусловно, сейчас выручка предприятий чуть ниже, чем в начале февраля, но уровень февраля был на 25% выше, чем годом ранее. Также мы видим положительную динамику в промышленности: плюс 10,4% за четыре месяца этого года. Такая положительная динамика обусловлена ростом обрабатывающей промышленности на 13,7%. Среди лидеров – текстильная, фармацевтическая отрасли, производители медицинского и электрического оборудования. Но замедление тоже есть. Если говорить об апреле, то он, конечно, был околонулевым. Есть целые сферы, которые остановились: это в первую очередь автомобилестроение, микроэлектроника… Сейчас большинство предприятий либо полностью, либо частично возобновили работу. Есть сферы, которые не пострадали от введенных ограничений, – та же фарминдустрия, мебельная промышленность, нефтехимия – они работают в прежнем режиме и показывают положительную динамику. То есть у нас есть отрасли, которые проседают, есть отрасли, которые показывают хороший результат. Но за счет того, что у нас нет доминирующей отрасли, в целом мы имеем положительную тенденцию.Но говорить, что все хорошо, было бы неправильно. Мы регулярно встречаемся с предприятиями и видим их настроения. Первый момент был шоковый, связанный с резким увеличением ключевой ставки ЦБ, его мы преодолели за счет наших мер поддержки. Напомню, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на поддержку промышленных предприятий город выделил 10 миллиардов, и на поддержку строительной отрасли, а именно – коммерческого строительства – тоже 10 миллиардов. Эти средства мы выделили для компенсации части ставки по кредитам для предприятий, довели для них ставку до 9% и считаем, что это разумная ставка, которая позволяет предприятиям при необходимости получать финансирование и развивать свое производство. На сегодня мы таким образом суммарно просубсидировали под более 160 миллиардов рублей кредитов – треть оформили промышленники, остальное, соответственно, строительные компании. Эту стадию шока мы в целом преодолели, в том числе благодаря правительственным программам, которые касались поддержки и малого бизнеса, и системообразующих предприятий. Следующая задача – это выстраивание новых логистических цепочек и поиск новых поставщиков комплектующих либо сырья для производства. Предприятия этим активно занимаются. Пока те цифры, которые мы видим, намного лучше, чем были наши ожидания. Мы думали, что ситуация будет существенно хуже по целому ряду отраслей. Предприятия сумели адаптироваться быстрее, чем можно было бы предположить.– То есть, мы не ожидаем какого-то отката в худшую сторону, скорее, ожидаем адаптации?– Экономика города адаптируется к работе в новых условиях, при этом ключевые показатели достаточно оптимистичны. Предприятия сумели адаптироваться быстрее, чем можно было бы предположить, потребительский спрос вернулся к своим нормальным показателям. С другой стороны, мы безусловно увидим замедление экономики и согласны с прогнозами, которые дает федеральное правительство, минус 5-7%, но пока точно сложно сказать. Есть целый набор показателей, важных при составлении прогноза, которые имеют большую долю неопределенности. Мы не понимаем до конца, какие санкции будут введены, как они будут применяться, с какого числа они будут введены, какую продукцию удастся заместить на аналоги с учетом новых логистических ограничений и самое главное – сколько на это потребуется времени и денег. Безусловно, этот период адаптации скажется на снижении производства хотя бы того же автомобилестроения. Бывший завод "Рено", который теперь находится в собственности города и называется завод "Москвич", производством пока не занимается. Запуск нового производства требует времени, продукцию завод пока не выпускает, хотя люди не уволены, работают, получают зарплату.– А есть еще, помимо "Рено", заводы под угрозой закрытия, может, их тоже планируется взять на баланс города?– На сегодняшний момент таких критичных производств у нас нет. Есть предприятия, которые заявляют или заявляли о возможности приостановки, но фактически деятельность ведется. И параллельно идут переговоры с потенциальными инвесторами, либо с менеджментом об их выкупе и принятии на себя управления. Если говорить объективно, у нас были две критические позиции: это "Макдональдс", где работает большое количество людей, и завод "Рено", который, с одной стороны, имеет большое количество занятых – около четырех тысяч, но, что более важно, любой автомобильный завод имеет большую кооперацию с другими предприятиями, и на них тоже люди работают, поэтому остановка или ликвидация одного завода ведет к безработице в пять-восемь раз больше. Это очень важные предприятия. И, к счастью, мы нашли по ним решение. В целом мы пока не видим роста безработицы: она находится на прежнем уровне – в районе 0,5%. По сути, это означает, что безработицы в городе нет. Мы не видим и роста количества людей, которые выведены в простой, когда предприятие остановило свою деятельность, но не уволило сотрудников, а выплачивает им 2/3 от заработной платы. Сейчас у нас порядка 20 тысяч таких человек, что тоже не является критичной цифрой для города. И она не меняется, в последнее время стабильна.– На сессии вы сказали, что на поддержку бизнеса выделено порядка 40 миллиардов рублей. Насколько вообще бизнес откликается на меры поддержки? И есть ли проблемы с их получением?– Если говорить о поддержке предприятий промышленности, то ее мы проактивно предложили всем, а воспользовались в лучшем случае 5–7% от общего количества предприятий, отказываются с обоснованием, что у компании есть ресурсы для того, чтобы текущую ситуацию преодолеть и адаптироваться. Всего на меры поддержки мы выделили порядка 40 миллиардов рублей. Из них живых денег из бюджета чуть больше 30, остальные деньги – это, по сути дела, недополученные нами доходы, когда мы обнулили либо перенесли вправо платежи по аренде земельных участков и нашей городской недвижимости. На сегодняшний момент наши меры поддержки охватывают порядка 20 тысяч предприятий. Это промышленные предприятия, малый бизнес, предприятия торговли.– Ранее мэр Москвы заявлял, что город будет постепенно отказываться от трудовых мигрантов в пользу жителей города и людей из регионов. Но может в нынешней экономической ситуации есть необходимость снова их привлекать?– У нас в Москве рынок труда сбалансирован, и поэтому, когда мы говорим об отказе от мигрантов, речь идет о том, что делаем упор и приоритет в нашей работе на рост количества высококвалифицированных рабочих мест, которые традиционно занимают москвичи и жители ближайших регионов. Что касается тех людей, которые сейчас выйдут в простой или окажутся без работы, то для них. работает центр "Моя работа", где индивидуально предложат трек для каждого человека: либо организовать повышение квалификации, либо поиск работы с учетом имеющихся навыков и квалификации человека.– А в целом, есть ли сейчас дефицит работников в какой-то сфере?– Сейчас мы его не наблюдаем. Соотношение количества безработных и вакансий колеблется от одного к восьми до одного к девяти. То есть вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. Мы можем с уверенностью сказать, что на рынке труда на сегодняшний момент у нас напряжения никакого нет. Мы видим по поступлениям налога на доходы физлиц, что ситуация стабильна, по этому налогу у нас положительная динамика относительно прошлого года. В макроразрезе это говорит о том, что зарплаты не снижаются, и люди стабильно получают заработные платы.– Также на одной из сессий форума вы отметили, что поступления в бюджет растут. Предполагаю, что нынешняя ситуация повлияет на формирование бюджета в следующем году. Планируется ли распределить больше средств на поддержку бизнеса и людей и меньше, например, на культуру, развлекательную сферу и здравоохранение с учетом того, что пандемия у нас уже практически сошла на нет?– Структура бюджета Москвы сбалансирована и не меняется уже много лет. На социальные расходы мы направляем чуть больше половины бюджета, порядка 35-40% составляют проекты развития. Эта структура будет сохранена и в дальнейшем. Следующий год мы будем достаточно консервативно планировать, но все инфраструктурные проекты и социальная сфера останутся в прежних параметрах.– А заимствования планируются?– Пока необходимости такой нет. Пока доходы бюджета выше, чем мы планировали. Условно, если оставшиеся полгода мы пройдем на уровне прошлого года, мы даже будем иметь небольшой профицит, поэтому сложностей с финансированием у нас быть не должно. Но повторюсь, что зарекаться не хотелось бы, посмотрим, как доживем до осени, дальше будет понятно, потому что, к сожалению, в нашем уравнении сейчас очень много неизвестных.– Если мы уже затронули тему потребительского поведения, вы говорили, что по торговле в марте был так называемый "бум", значит ли это, что москвичи сейчас активно тратят деньги?– В настоящее время мы видим объем выручки предприятий торговли на 15-20% больше, чем в прошлом году. То есть даже с поправкой на инфляцию, в реальном выражении мы видим положительную динамику потребительского спроса.– Вы ранее уже упомянули торговые центры, в них начали закрываться кинотеатры, и опустели помещения ушедших брендов. Что теперь будет с освободившимися площадями?– Мы инициировали в рамках антикризисных мер законопроект о возможности для собственников торговых центров начислить компаниям, приостановившим деятельность, арендную плату в размере средней за прошлый год, сейчас он находится на рассмотрении в правительстве РФ. Это нужно для того, чтобы минимизировать те убытки, которые сейчас несут владельцы торговых центров, связанные с тем, что у большинства магазинов арендная ставка имеет небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки. Поскольку магазин закрыт, то и выручки нет, получается, и аренду никто не платит. А во-вторых, законопроект дает право в одностороннем порядке досрочно расторгать такие договоры аренды. Мы надеемся, что в эту сессию законопроект будет принят, и это будет мерой поддержки для наших торговых центров, чтобы они могли оперативней найти новых арендаторов. По нашей информации большое количество компаний, производящих, в первую очередь, текстиль, одежду, желают зайти на наш рынок, то есть те, кто ушел, освободили рынок для тех, кто хочет прийти. Уверен, что здесь мы сложностей не испытаем. Если говорить про кинотеатры, то Сергей Семенович Собянин принял решение о выделении им поддержки в размере 300 миллионов рублей.– Мы затрагивали тему инфляции: какая она сейчас, и какая она прогнозируется на конец года?– Я думаю, что на конец года инфляция составит порядка 15%. Если брать накопленную с начала года, то на сегодня она составляет около 10% и сейчас практически равна нулю. Это связано и со снижением спроса, и с валютными корректировками. Плюс мы прекрасно понимаем, что в момент ажиотажного спроса цены росли непропорционально издержкам. Люди покупали даже то, что в нормальной ситуации столько стоить не должно было. Сейчас происходит корректировка всех цен, это естественная ситуация.– Есть ли какие-то для нас плюсы в этой ситуации? Какие-то возможности, как, например, мэр говорил в своих выступлениях?– Любой кризис – это возможности для развития наиболее успешных компаний, потому что неуспешные в кризис с трудом выживают, а то и не выживают вообще. Текущий кризис имеет немного другую ситуацию. У нас успешные компании взяли и ушли, открыв окно возможностей для наших развивающихся компаний, либо для компаний из других стран. И мы уже это видим, например, по промышленным предприятиям, у которых растет загрузка мощностей, потому что переориентация идет на внутренний рынок. Я регулярно посещаю промышленные предприятия, и многие говорят, что уже нашли поставщика в России, при том, что раньше они и не думали о том, что у нас кто-то есть, и производят то же самое и не хуже. Работая в глобальном рынке, производители меньше изучали локальный рынок. Сейчас происходит переориентация и поиски альтернативных поставщиков. И безусловно, для тех, кто в свое время выходил на высококонкурентные рынки, сейчас большая возможность и нарастить производство, и получить деньги для инвестиций. Уверен, что так и будет.– А нет ли планов развернуть свое производство упаковки для разных товаров?– Есть критичные сферы, где нужна поддержка государства, это высокотехнологичные отрасли, микроэлектроника, наукоемкие отрасли, которые требуют больших инвестиций и разработки, либо создания производств. Безусловно, мы совместно с коллегами из министерства промышленности эти отрасли внимательно рассматриваем и сейчас находимся в стадии обсуждения: какая форма поддержки для каких предприятий нужна. В том, что касается таких отраслей как производство упаковки, предприниматели справляются самостоятельно, находят новые возможности, ниши. Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, с финансированием проблем, мы надеемся, будет все меньше и меньше, ставка будет двигаться вниз, поэтому эти отрасли будут самостоятельно развиваться. Конечно же, если кому-то нужна поддержка, помощь в предоставлении земли под строительство промышленного объекта, иная помощь, которую может предоставить город, мы всегда это делаем, у нас есть Фонд поддержки промышленности, департамент промышленности, которые в ежедневном режиме работают с предпринимателями, с инвесторами, с промышленными предприятиями, и все вопросы, возникающие на уровне города, мы решаем. Но упаковка – это не та отрасль, которая требует вмешательства государства. Бизнесмены сделают это лучше нас и быстрее.– На сессии вы сказали, что вложения бюджета стимулируют инвестиции частного сектора. А если в целом, то с инвестициями тяжело сейчас?– Знаете, мы видим одну сферу, которая действительно сильно замедлилась, – это строительство. Спрос на жилье упал на 50-60%. Аналогичная ситуация в коммерческом секторе. Это безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере. Мы со всеми застройщиками индивидуально встречаемся, смотрим проекты – какие у них реализовываются, какие под риском. Первый вопрос, который нас больше всего беспокоит, – это, конечно же, жилищное строительство, чтобы ни в коем случае не возникало обманутых дольщиков. Что касается коммерческой застройки, то в моменте многие проекты были приостановлены, но это касается главным образом тех проектов, которые запускаются с нуля. Проекты, которые находятся в высокой степени готовности, финансируются, все строится. Уверен, что к концу года с учетом стабилизации ситуации и эта отрасль подтянется. Возможно, количество вводимых метров в ближайший год-два-три может сократиться, но это не критично, потому что в последние два года были рекордные темпы ввода. По жилью ввели в прошлом году в два раза больше, чем в среднем во все предыдущие годы. И по нежилью были абсолютные рекорды. Поэтому для экономики города корректировка на 20-30% не будет критичной. Понятно, что в моменте нельзя остановить стройку, это процесс, который если требует замедления, то постепенного. Мы со своей стороны просубсидировали ставку застройщикам до 9% по крупным проектам, и все крупные проекты в сфере строительства офисов, промышленных, торговых объектов, кто к нам обратились, деньги на субсидирование ставки получили.– В принципе, если подытожить, то город готов жителям все предоставить?– Можно быть абсолютно уверенными в том, что город выполнит все, взятые на себя обязательства. В первую очередь, социальные – что касается выплат, пособий, содержания города, их город будет выполнять полным рублем вне зависимости от любых обстоятельств. Никакие программы мы сокращать ни в коем случае не будем. Все то, что мы обещали жителям, инвесторам в части реализации инвестиционных городских проектов, все будет реализовано. Ни один проект, даже инвестиционный, мы не приостановили. Что касается следующего года, повторюсь, мы будем планировать доходы консервативно, но часть, касающаяся всех социальных обязательств города перед гражданами, это защищенная статья, которая ни при каких обстоятельствах сокращаться не будет.

https://ria.ru/20220328/moskva-1780395703.html

https://ria.ru/20220316/sobyanin-1778518583.html

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https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795624009.html

https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html

https://ria.ru/20220614/moskva-1795213963.html

https://realty.ria.ru/20220615/garantii-1795357267.html

https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html

https://ria.ru/20220616/inflyatsiya-1795629691.html

https://realty.ria.ru/20220603/moskva-1792833419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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