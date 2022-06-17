https://ria.ru/20220617/druzya-1796052803.html

Песков ответил на вопрос о друзьях России

Песков ответил на вопрос о друзьях России - РИА Новости, 17.06.2022

Песков ответил на вопрос о друзьях России

В Кремле назвали лучшими друзьями для страны самих россиян, которые должны быть едины и монолитны. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:14

2022-06-17T12:14

2022-06-17T12:23

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле назвали лучшими друзьями для страны самих россиян, которые должны быть едины и монолитны."Лучшие друзья - это мы сами, мы должны быть едиными, мы должны быть дружными. Должны быть таким монолитом. Это залог движения вперед", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Известиям".

https://ria.ru/20220616/energetika-1795812938.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, политика