https://ria.ru/20220617/druzya-1796052803.html
Песков ответил на вопрос о друзьях России
Песков ответил на вопрос о друзьях России - РИА Новости, 17.06.2022
Песков ответил на вопрос о друзьях России
В Кремле назвали лучшими друзьями для страны самих россиян, которые должны быть едины и монолитны. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:14
2022-06-17T12:14
2022-06-17T12:23
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле назвали лучшими друзьями для страны самих россиян, которые должны быть едины и монолитны."Лучшие друзья - это мы сами, мы должны быть едиными, мы должны быть дружными. Должны быть таким монолитом. Это залог движения вперед", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Известиям".
https://ria.ru/20220616/energetika-1795812938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика
12:14 17.06.2022 (обновлено: 12:23 17.06.2022)
Песков ответил на вопрос о друзьях России
Пресс-секретарь президента Песков назвал лучшими друзьями для страны самих россиян