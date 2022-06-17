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Песков ответил на вопрос о друзьях России - РИА Новости, 17.06.2022
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Песков ответил на вопрос о друзьях России
Песков ответил на вопрос о друзьях России - РИА Новости, 17.06.2022
Песков ответил на вопрос о друзьях России
В Кремле назвали лучшими друзьями для страны самих россиян, которые должны быть едины и монолитны. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:14
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россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле назвали лучшими друзьями для страны самих россиян, которые должны быть едины и монолитны."Лучшие друзья - это мы сами, мы должны быть едиными, мы должны быть дружными. Должны быть таким монолитом. Это залог движения вперед", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Известиям".
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россия, дмитрий песков, политика
12:14 17.06.2022 (обновлено: 12:23 17.06.2022)
 
Песков ответил на вопрос о друзьях России

Пресс-секретарь президента Песков назвал лучшими друзьями для страны самих россиян

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле назвали лучшими друзьями для страны самих россиян, которые должны быть едины и монолитны.
"Лучшие друзья - это мы сами, мы должны быть едиными, мы должны быть дружными. Должны быть таким монолитом. Это залог движения вперед", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Известиям".
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