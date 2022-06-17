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Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града" - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/donetsk-1796355573.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града" - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска вечером в пятницу выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T22:33
2022-06-17T22:33
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донбасс
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 20:00 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в 17.57 украинские войска обстреляли населенный пункт Доломитное, было выпущено 10 мин калибром 60 миллиметров.С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220617/oruzhie-1796254482.html
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донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
22:33 17.06.2022
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"

В ДНР сообщили об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 20:00 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также отмечается, что в 17.57 украинские войска обстреляли населенный пункт Доломитное, было выпущено 10 мин калибром 60 миллиметров.
С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 17 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 17:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)ДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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