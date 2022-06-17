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Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града" - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска вечером в пятницу выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T22:33
2022-06-17T22:33
2022-06-17T22:33
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска вечером в пятницу выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 20:00 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в 17.57 украинские войска обстреляли населенный пункт Доломитное, было выпущено 10 мин калибром 60 миллиметров.С утра пятницы Донецк подвергается сильным обстрелам со стороны украинских войск. Основной удар принял на себя Киевский район. Помимо артиллерии советских калибров 122 и 152 миллиметра, украинские силовики активно применяют артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров.
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донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
В ДНР сообщили об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ