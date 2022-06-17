https://ria.ru/20220617/donetsk-1796122566.html

В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ

В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022

В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ

Городская клиническая больница и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T14:42

2022-06-17T14:42

2022-06-17T14:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg

ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Городская клиническая больница и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Повреждения получили дома и объекты по адресам: Куйбышевский район - ГБУ "Городская клиническая больница № 21 г. Донецка", проспект Кремлевский, 12, многоквартирные жилые дома - проспект Кремлевский 35, 41", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что еще два многоквартирных дома повреждены в Петровском и Киевском районах Донецка.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район Донецка находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.

https://ria.ru/20220617/naemniki-1796053804.html

донецкая народная республика

донбасс

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, донецк (днр)