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В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/donetsk-1796122566.html
В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ
В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 17.06.2022
В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ
Городская клиническая больница и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:42
2022-06-17T14:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Городская клиническая больница и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Повреждения получили дома и объекты по адресам: Куйбышевский район - ГБУ "Городская клиническая больница № 21 г. Донецка", проспект Кремлевский, 12, многоквартирные жилые дома - проспект Кремлевский 35, 41", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что еще два многоквартирных дома повреждены в Петровском и Киевском районах Донецка.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район Донецка находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796053804.html
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донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, донецк (днр)
14:42 17.06.2022 (обновлено: 14:57 17.06.2022)
 
В Донецке повреждены больница и несколько домов из-за обстрелов ВСУ

В ДНР сообщили о повреждении городской больницы в Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Городская клиническая больница и ряд многоквартирных домов повреждены в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Повреждения получили дома и объекты по адресам: Куйбышевский район - ГБУ "Городская клиническая больница № 21 г. Донецка", проспект Кремлевский, 12, многоквартирные жилые дома - проспект Кремлевский 35, 41", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что еще два многоквартирных дома повреждены в Петровском и Киевском районах Донецка.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район Донецка находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)
 
 
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