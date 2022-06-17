https://ria.ru/20220617/donetsk-1796097430.html

МЧС ДНР сообщил о попадании снаряда в здание спасательного отряда Донецка

МЧС ДНР сообщил о попадании снаряда в здание спасательного отряда Донецка - РИА Новости, 17.06.2022

МЧС ДНР сообщил о попадании снаряда в здание спасательного отряда Донецка

Украинский снаряд попал в здание на территории горноспасательного отряда Донецка, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:39

2022-06-17T13:39

2022-06-17T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинский снаряд попал в здание на территории горноспасательного отряда Донецка, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики."Зафиксировано попадание еще в одно здание на территории Оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда г. Донецк МЧС ДНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.МЧС ранее сообщало о возгорании гаражных боксов на территории отряда из-за обстрела украинскими войсками.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район Донецка находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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в мире, жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр