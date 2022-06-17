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Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/donetsk-1796001361.html
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов
Украинские войска за 10 минут выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T10:20
2022-06-17T10:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее мэр города Алексей Кулезмин сообщил, что Киевский район Донецка находится под огнем украинский войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу утром уже выпустили по этому району 22 снаряда калибром 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 09.50 - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220617/obstrely-1795979846.html
https://ria.ru/20220617/donetsk-1795993812.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато
10:20 17.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 миллиметров

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Киевского района Донецка
Обстрел Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее мэр города Алексей Кулезмин сообщил, что Киевский район Донецка находится под огнем украинский войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу утром уже выпустили по этому району 22 снаряда калибром 152 миллиметра.
Женщина на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
09:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 09.50 - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.
Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сотрудник МВД ДНР на месте обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
09:56Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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