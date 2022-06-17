https://ria.ru/20220617/donetsk-1796001361.html

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска за 10 минут выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:20

2022-06-17T10:20

2022-06-17T10:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Киевскому району Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее мэр города Алексей Кулезмин сообщил, что Киевский район Донецка находится под огнем украинский войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу утром уже выпустили по этому району 22 снаряда калибром 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 09.50 - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр.Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220617/obstrely-1795979846.html

https://ria.ru/20220617/donetsk-1795993812.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато