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Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022
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Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса
Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022
Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса
Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ЛНР и ДНР - это позиция, государство имеет на нее право, но прятаться от изменяющегося миропорядка... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T20:35
2022-06-17T20:35
луганская народная республика
донецкая народная республика
казахстан
касым-жомарт токаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ЛНР и ДНР - это позиция, государство имеет на нее право, но прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, заявил РИА Новости глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.Ранее президент Казахстана заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу."Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно", - сказал он агентству.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, казахстан, касым-жомарт токаев
20:35 17.06.2022
 
Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса

Глава МИД ЛНР Дейнего заявил, что Казахстан имеет право не признавать республики Донбасса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ЛНР и ДНР - это позиция, государство имеет на нее право, но прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, заявил РИА Новости глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
Ранее президент Казахстана заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.
"Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно", - сказал он агентству.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:57
Работа с Россией продолжается без нарушения санкций, заявил Токаев
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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