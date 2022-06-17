https://ria.ru/20220617/donbass-1796334478.html

Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса

Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022

Глава МИД ЛНР прокомментировал заявление Токаева по республикам Донбасса

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ЛНР и ДНР - это позиция, государство имеет на нее право, но прятаться от изменяющегося миропорядка... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:35

2022-06-17T20:35

2022-06-17T20:35

луганская народная республика

донецкая народная республика

казахстан

касым-жомарт токаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о ЛНР и ДНР - это позиция, государство имеет на нее право, но прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно, заявил РИА Новости глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.Ранее президент Казахстана заявил, что республика не признает ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу."Это позиция, государство имеет право на такую позицию, но закрывать глаза на объективную реальность прятаться от изменяющегося миропорядка невозможно", - сказал он агентству.

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795404652.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

казахстан

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луганская народная республика, донецкая народная республика, казахстан, касым-жомарт токаев