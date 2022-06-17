https://ria.ru/20220617/donbass-1796294374.html

Путин назвал действия России в Донбассе легитимными

Путин назвал действия России в Донбассе легитимными - РИА Новости, 17.06.2022

Путин назвал действия России в Донбассе легитимными

Действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, где американцев... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T19:06

2022-06-17T19:06

2022-06-17T19:06

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владимир путин

луганская народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, где американцев никто не звал, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается наших действий (в Донбассе) - кстати говоря, юридическая сторона этого дела какая? Она полностью соответствует международному праву", - сказал Путин в ходе пленарного заседания юбилейного ПМЭФ.Он напомнил о решении международного суда ООН по Косово, которое и создало юридический прецедент. "Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей. Они объявили о своей независимости", - отметил президент.Путин подчеркнул, что Россия оказывает военную помощь ДНР и ДНР "в полном соответствии с уставом ООН - нравится это кому то или нет". "Поэтому наши действия абсолютно легитимны. А, скажем, начало военных действий в том же самом Ираке... Никто там никого не звал, никаких там договоров ни с кем не было. В том числе не было никакого признания каких-то вновь образованных государственных структур. Пришли просто разбомбили страну. То же самое в Ливии сделали. А почему? А потому что назначили себя представителями Господа Бога на Земле", - добавил российский лидер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796079534.html

https://ria.ru/20220615/dnr-1795588282.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр