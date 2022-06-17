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Путин назвал действия России в Донбассе легитимными - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/donbass-1796294374.html
Путин назвал действия России в Донбассе легитимными
Путин назвал действия России в Донбассе легитимными - РИА Новости, 17.06.2022
Путин назвал действия России в Донбассе легитимными
Действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, где американцев... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T19:06
2022-06-17T19:06
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
в мире
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
петербургский международный экономический форум (фонд)
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Действия России в Донбассе с&nbsp;юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, где американцев никто не звал, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается наших действий (в Донбассе) - кстати говоря, юридическая сторона этого дела какая? Она полностью соответствует международному праву", -&nbsp; сказал Путин в ходе пленарного заседания юбилейного ПМЭФ.Он напомнил о решении международного суда ООН по Косово, которое и создало юридический прецедент. "Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей. Они объявили о своей независимости", - отметил президент.Путин подчеркнул, что Россия оказывает военную помощь ДНР и ДНР "в полном соответствии с уставом ООН - нравится это кому то или нет". "Поэтому наши&nbsp;действия абсолютно легитимны. А, скажем, начало военных действий в том же самом Ираке... Никто там никого не звал, никаких там&nbsp; договоров ни с кем не было. В том числе не было никакого признания каких-то вновь образованных&nbsp; государственных структур. Пришли просто разбомбили страну. То же самое в Ливии сделали. А почему? А потому что назначили себя представителями Господа Бога на Земле", - добавил российский лидер.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/ukraina-1796079534.html
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россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд), ситуация в днр и лнр
19:06 17.06.2022
 
Путин назвал действия России в Донбассе легитимными

Путин: действия России в Донбассе полностью соответствуют международному праву

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Действия России в Донбассе с юридической точки зрения полностью соответствует международному праву в отличие от действий США в Ливии или Ираке, где американцев никто не звал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается наших действий (в Донбассе) - кстати говоря, юридическая сторона этого дела какая? Она полностью соответствует международному праву", -  сказал Путин в ходе пленарного заседания юбилейного ПМЭФ.
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Он напомнил о решении международного суда ООН по Косово, которое и создало юридический прецедент. "Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей. Они объявили о своей независимости", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что Россия оказывает военную помощь ДНР и ДНР "в полном соответствии с уставом ООН - нравится это кому то или нет". "Поэтому наши действия абсолютно легитимны. А, скажем, начало военных действий в том же самом Ираке... Никто там никого не звал, никаких там  договоров ни с кем не было. В том числе не было никакого признания каких-то вновь образованных  государственных структур. Пришли просто разбомбили страну. То же самое в Ливии сделали. А почему? А потому что назначили себя представителями Господа Бога на Земле", - добавил российский лидер.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПетербургский международный экономический форум (фонд)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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