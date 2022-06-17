https://ria.ru/20220617/donbass-1796277917.html

Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса

Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022

Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе, и будет с уважением относиться к любому их выбору. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T18:29

2022-06-17T18:29

2022-06-17T18:53

петербургский международный экономический форум — 2022

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе, и будет с уважением относиться к любому их выбору."Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня воюют, получают ранения и гибнут. Конечно, это просто по-другому невозможно, а ради чего эти жертвы. Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях (ДНР и ЛНР - ред.), но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относится к любому их выбору", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/lnr-1795788380.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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