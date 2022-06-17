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Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/donbass-1796277917.html
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе, и будет с уважением относиться к любому их выбору. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:29
2022-06-17T18:53
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе, и будет с уважением относиться к любому их выбору."Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня воюют, получают ранения и гибнут. Конечно, это просто по-другому невозможно, а ради чего эти жертвы. Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях (ДНР и ЛНР - ред.), но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относится к любому их выбору", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, в мире, признание днр и лнр в россии
18:29 17.06.2022 (обновлено: 18:53 17.06.2022)
 
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса

Путин: Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер "Наш выбор - Россия!" на одном из зданий в Донецке
Баннер Наш выбор - Россия! на одном из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Баннер "Наш выбор - Россия!" на одном из зданий в Донецке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе, и будет с уважением относиться к любому их выбору.
"Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня воюют, получают ранения и гибнут. Конечно, это просто по-другому невозможно, а ради чего эти жертвы. Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях (ДНР и ЛНР - ред.), но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относится к любому их выбору", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияВ миреПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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