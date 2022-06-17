https://ria.ru/20220617/donbass-1796277917.html
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса - РИА Новости, 17.06.2022
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе, и будет с уважением относиться к любому их выбору. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T18:29
2022-06-17T18:29
2022-06-17T18:53
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795597302_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_a0ca6d1053fc667392d59c594485df64.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе, и будет с уважением относиться к любому их выбору."Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята сегодня воюют, получают ранения и гибнут. Конечно, это просто по-другому невозможно, а ради чего эти жертвы. Конечно, мы будем поддерживать тех людей, которые проживают на этих территориях (ДНР и ЛНР - ред.), но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относится к любому их выбору", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/lnr-1795788380.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795597302_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f7b1469673bef9e23c58afcf58c730a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, в мире, признание днр и лнр в россии
18:29 17.06.2022 (обновлено: 18:53 17.06.2022)
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать жителей Донбасса
Путин: Россия будет поддерживать людей, проживающих в Донбассе