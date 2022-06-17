https://ria.ru/20220617/donbass-1796097248.html

Силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк

Силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк - РИА Новости, 17.06.2022

Силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк

Донецкие силовики подавили шесть огневых точек украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:39

2022-06-17T13:39

2022-06-17T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 июн — РИА Новости. Донецкие силовики подавили шесть огневых точек украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин."По Донецку противник наносил сегодня удары из шести точек. На данный момент все шесть огневых точек подавлены", — написал он в Telegram-канале.По его словам, ВСУ пытаются подтянуть новую технику для ударов по жилым кварталам населенных пунктов республики.Сегодня украинские войска выпустили около 200 снарядов в направлении Донецка. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220617/donetsk-1795985609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика