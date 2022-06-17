https://ria.ru/20220617/donbass-1796005004.html

Единороссы подписали соглашения с руководством республик Донбасса на ПМЭФ

Единороссы подписали соглашения с руководством республик Донбасса на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2022

Единороссы подписали соглашения с руководством республик Донбасса на ПМЭФ

Соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской Народных Республик подписано в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T10:31

2022-06-17T10:31

2022-06-17T11:38

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (днр)

единая россия

александр сидякин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Соглашения между гуманитарным центром "Единой России" и руководством Донецкой и Луганской Народных Республик подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передаёт корреспондент РИА Новости.Так, согласно соглашению стороны будут отвечать за обеспечение граждан товарами первой необходимости, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, регулирование деятельности строительных отрядов для скорейшего восстановления жилого фонда и инженерной инфраструктуры.Как уточнил глава исполкома партии Александр Сидякин, Соглашение гуманитарного центра "Единой России" с руководством ЛНР и ДНР регламентирует сотрудничество по ряду направлений. Так, гуманитарная миссия партии заключается не только в доставке продуктов, но и в предоставлении медицинской помощи жителям, поиске пропавших, работе с предпринимательским сообществом, отметил он."Единая Россия" с Донецкой и Луганской народными республиками работает давно. Это сотрудничество началось не с 24 февраля, а длится уже многие годы. Но сейчас наша поддержка необходима вдвойне, поэтому география нашего присутствия расширяется. Гуманитарные центры партии есть в Донецке, Луганске и Мариуполе, в Херсонской и Запорожской областях. Вчера открылся первый гуманитарный центр "Единой России" в Харьковской области. Вместе с освобождением территорий мы будем приходить туда, где нужна наша помощь", - сказал он журналистам.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/donbass-1795990163.html

https://ria.ru/20220617/granty-1796033835.html

санкт-петербург

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (днр), единая россия, александр сидякин