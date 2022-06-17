https://ria.ru/20220617/dodik-1796304656.html

Милорад Додик: Босния и Герцеговина не примет санкции против России

Милорад Додик: Босния и Герцеговина не примет санкции против России - РИА Новости, 17.06.2022

Милорад Додик: Босния и Герцеговина не примет санкции против России

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в двенадцатый раз принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T20:00

2022-06-17T20:00

2022-06-17T20:06

интервью

россия

босния и герцеговина

милорад додик

евросоюз

пмэф

петербургский международный экономический форум — 2022

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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик в двенадцатый раз принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как развиваются договоренности прошлых лет, введет ли Босния и Герцеговина санкции против России, и как изменилась жизнь после попадания в санкционные списки США и Великобритании – об этом Милорад Додик рассказал в интервью РИА Новости.— Вы в 12-й раз на ПМЭФ. Каковы конкретные результаты прошлых визитов?— Сам форум является широкой платформой по всем вопросам развития. Это также возможность услышать новые вещи на глобальном уровне, что касается экономики, политики, науки, технологий и множества других вопросов, поэтому я действительно горд, что двенадцать раз из 25 лет существования самого форума принимал в нем участие.— В каких сферах были заключены договоры в прошлые годы?— Были достигнуты договорённости, которые касаются в первую очередь инвестиций на территории Республики Сербской, таких крупных проектов как строительство газопровода, строительство станции по сжижению природного газа в Зварники в Республике Сербской и множество договоренностей и соглашений в области образования, налогообложения и здравоохранения. Все эти договоренности были достигнуты ранее во время предыдущих визитов и продолжают развиваться сейчас, и я очень доволен тем, как это проходит.Российская компания "Зарубежнефть" присутствует и работает на территории Республики Сербской, что касается проектов в области нефти. И мы обсуждаем, как мы можем в дальнейшем улучшить наше сотрудничество. Сегодня для нас, как и для всех в мире, очень важно обеспечить сети поставок всех необходимых товаров и ресурсов для нашего населения.— Нефтеперерабатывающее предприятие "Зарубежнефти" в городе Брод в Республике Сербской должны были модернизировать, для чего подводили газ из Хорватии. Как будет работать газоснабжение и вообще завод, если хорваты из-за санкций перекроют газ?— Мы получали газ только для того, чтобы газифицировать завод, решить экологические проблемы. Завод раньше использовал мазут для отопления и самого процесса. Это нарушало экологию. Теперь эта проблема решена, проложили газовую трубу и полностью газифицировали нефтеперерабатывающий завод, перевели с мазута на природный газ. Это используется для котельных, которые отапливают завод, то есть сжигают в атмосферу не мазут, а природный газ.— И газ из Хорватии больше не поступает?— Газ идёт все время, но это не хорватский, а российский газ. Мы хорватам платим только за транзит. Газпром не находится под санкциями.— Председатель ЕК Жозеп Боррель заявил 2 марта, что БиГ поддержала санкции ЕС против РФ. Члены президиума БиГ от бошняков и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич также говорят, что поддержала. Вы в воскресенье встречались с Шарлем Мишелем и сказали, что не поддержала. Как на самом деле, поддержала или нет?— Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России. Данное решение должно приниматься на уровне президиума БиГ, который состоит из трёх членов, одним из которых являюсь я. И для того, чтобы решение было принято, должен быть достигнут консенсус и решение должно быть принято единогласно, чего не произойдёт. Поэтому на формально-правовом уровне санкции против России не приняты, а то, что отдельные люди говорят об этом, это не значит, что это на самом деле так. Республика Сербская, чьим представителем я являюсь, против введения санкций против России, поэтому они не будут введены. Более того, я считаю, что ситуация с введением санкций была бы настоящим абсурдом и абсолютно немыслимым прецедентом в мире, если бы БиГ ввела санкции в отношении России, страны, которая является гарантом выполнения Дейтонского соглашения.— Республика Сербская БиГ, Россия и КНР не признали полномочия Кристиана Шмидта, который занял пост Высокого представителя по БиГ. Он грозит применением Боннских полномочий, которыми может диктовать решения руководству страны. Каков может быть выход из кризиса?— Это ещё один абсурд в истории БиГ, когда иностранец, который не имеет на то полномочий, принимает какие-либо решения. Для того, чтобы он являлся уполномоченным Верховным представителем, его должен был назначить Совет Безопасности, но этого не произошло. При этом он неоднократно настаивал на том, что является Верховным представителем и важно себя ведёт, пытается играть и выставлять себя в роли Высокого представителя. 27 лет в БиГ властвует международный протекторат, буквально с первых дней ее существования. Это, конечно, знак неуспешности международного фактора. И сейчас это просто приводит к новому абсурду, когда неназначенный иностранец считает себя властелином страны.— А что можно с этим сделать?— Мы сопротивляемся этому всеми политическими и правовыми способами, а именно: мы не поддерживаем его решения, не принимаем их, не встречаемся с ним и не публикуем его решения в официальном вестнике, который является официальным документом для публикации принятых решений, и считаем, что этого достаточно для того, чтобы показать наше отношение к этому.— Республика Сербская БиГ закупала вертолеты в Казани для служб спасения. Сколько получили и планируется ли еще?— Мы приобрели три вертолета типа "Ансат", два из которых уже находятся у нас, и ожидаем получить в ближайшее время третий, последний, вертолёт. Полученные уже были использованы в конкретных случаях, в конкретных ситуациях и хорошо себя показали на пожарах и наводнениях, которые время от времени у нас происходят. Что касается будущих планов, мы посмотрим и решим. Мы маленькое сообщество, поэтому и три вертолета для нас - это уже большая вещь.— Можете ли рассказать, что будет обсуждаться с Путиным и Лавровым? Какие темы?— О всех: о глобальных темах, региональных, двусторонних, экономических, культурных. В первую очередь я хочу поблагодарить за возможность встретиться с президентом Путиным, а встреча с министром иностранных дел России господином Лавровым уже состоялась. Я очень ценю, что в это время вызовов президент Путин выделил время для встречи со мной. У нас очень много тем, о которых мы можем поговорить с президентом Путиным, которые касаются инфраструктуры, строительства газопровода, мощностей и всех тех вопросов двустороннего сотрудничества, о которых я уже сказал ранее. И это все те договоренности, которые уже были достигнуты ранее, поэтому обсудим их развитие. Сотрудничество сегодня происходит в усложнённой ситуации, особенно имея в виду и отношение Запада, которое осложняет развитие нашего сотрудничества, но мы должны совместно найти способы продолжения реализации всех договоренностей, которые уже были достигнуты.— Что думаете по поводу давления Запада на Сербию и Венгрию? ЕС пытается изменить порядок принятия внешнеполитических решений на принцип простого большинства, то есть лишить права голоса тех, кто не копирует автоматически антироссийскую позицию.— Запад желает всех объединить и собрать вокруг своей позиции по отношению к России. Если ты не подданный, ты должен быть послушным и именно с этой точки зрения следует смотреть на их действия. Венгрия во главе с Орбаном и Сербия во главе с Вучичем ведёт принципиальную политику, которая основывается в первую очередь на интересах и государств, и их народа. Эта тема длится уже довольно долго, но при этом это тема, которую у Запада не получилось определить как безусловную.— Если этот принцип будет принят, он нарушит те основы, на которых ЕС в своё время создавался?— Я считаю, что этот принцип не будет принят, потому что тогда они бы автоматически перешли в подчиненную позицию. И это тогда уже не тот Евросоюз, который мы знаем, это совсем другое устройство.— Что значит "в подчиненную позицию"?— Это значит, что тот, чьё мнение окажется в меньшинстве, автоматически будет подчиненным.— Что думаете про масштабные поставки оружия Украине, может ли оно разойтись по всей Европе и оказаться у преступников и террористов?— Это вооружение никак не поможет Украине и украинскому народу, а наоборот, принесёт им только больше страданий. Поэтому в этом я вижу, что цель поставок вооружения со стороны Запада Украине - только продлить этот конфликт.— Против вас лично США и Великобритания ввели санкции, как оцениваете, как это изменило или не изменило вашу жизнь?— Изменило к лучшему. Мне теперь не нужно тратить время на то, чтобы пытаться что-то сделать с теми, кто не хочет быть корректным. Этот их подход больше говорит о них, чем о нас. Если вы непослушны и не соглашаетесь быть их подданным, тогда против вас вводятся санкции. А мы будем на стороне своего характера, поэтому останусь под санкциями.— Что думаете про отмену русской культуры, травлю и нападения в Европе. Какова ситуация с русофобией в Республике Сербской?— Республика Сербская уважает русский народ и все высокие достижения русской культуры в каждой из ее областей: в науке, образовании, литературе. Целые поколения в Республике Сербской взращены на ценностях российской культуры и на ее достижениях. Я и сам в средней школе в бывшей Югославии учил русский язык. Что касается ситуации в Европе, считаю это формой вандализма, но при этом даже инквизиции не удалось отменить культуру, поэтому это так же больше говорит о самой Европе.

https://ria.ru/20220613/oon-1795043269.html

https://ria.ru/20220617/otnosheniya-1795855783.html

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783532784.html

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793204647.html

https://ria.ru/20220606/ssha-1793550263.html

россия

босния и герцеговина

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, босния и герцеговина, милорад додик, евросоюз, пмэф