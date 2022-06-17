15:30 17.06.2022 (обновлено: 17:07 17.06.2022)
Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска с 8.30 мск пятницы ведут массированный обстрел территории ДНР из артиллерии и РСЗО, выпущено около 300 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 8.30 (совпадает с мск) враг ведет массированный обстрел территории республики: под атаками артиллерии и РСЗО жилые кварталы Ясиноватой, Горловки, Макеевки, а также сразу несколько районов столицы ДНР. За это время выпущено около 300 снарядов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район города находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.