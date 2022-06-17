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Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР - РИА Новости, 17.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220617/dnr-1796147325.html
Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР - РИА Новости, 17.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР
Украинские войска с 8.30 мск пятницы ведут массированный обстрел территории ДНР из артиллерии и РСЗО, выпущено около 300 снарядов, сообщает представительство... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:30
2022-06-17T17:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
ясиноватая
макеевка
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска с 8.30 мск пятницы ведут массированный обстрел территории ДНР из артиллерии и РСЗО, выпущено около 300 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 8.30 (совпадает с мск) враг ведет массированный обстрел территории республики: под атаками артиллерии и РСЗО жилые кварталы Ясиноватой, Горловки, Макеевки, а также сразу несколько районов столицы ДНР. За это время выпущено около 300 снарядов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район города находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220617/donbass-1796097248.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
ясиноватая
макеевка
донбасс
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донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, ясиноватая, макеевка, донбасс
15:30 17.06.2022 (обновлено: 17:07 17.06.2022)
 
Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар, возникший в жилом доме в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска с 8.30 мск пятницы ведут массированный обстрел территории ДНР из артиллерии и РСЗО, выпущено около 300 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 8.30 (совпадает с мск) враг ведет массированный обстрел территории республики: под атаками артиллерии и РСЗО жилые кварталы Ясиноватой, Горловки, Макеевки, а также сразу несколько районов столицы ДНР. За это время выпущено около 300 снарядов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район города находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 13:39Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР подавили шесть огневых точек, с которых ВСУ обстреливали Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ГорловкаЯсиноватаяМакеевкаДонбасс
 
 
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