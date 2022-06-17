https://ria.ru/20220617/dnr-1796147325.html

Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР - РИА Новости, 17.06.2022

Украинские войска с начала суток выпустили около 300 снарядов по ДНР

Украинские войска с 8.30 мск пятницы ведут массированный обстрел территории ДНР из артиллерии и РСЗО, выпущено около 300 снарядов, сообщает представительство... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:30

2022-06-17T15:30

2022-06-17T17:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

макеевка

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796212834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0fade45ac969594349bf6b6853cde1f0.jpg

ДОНЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Украинские войска с 8.30 мск пятницы ведут массированный обстрел территории ДНР из артиллерии и РСЗО, выпущено около 300 снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 8.30 (совпадает с мск) враг ведет массированный обстрел территории республики: под атаками артиллерии и РСЗО жилые кварталы Ясиноватой, Горловки, Макеевки, а также сразу несколько районов столицы ДНР. За это время выпущено около 300 снарядов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Киевский район города находится под огнем украинских войск. По данным представительства ДНР, украинские войска в пятницу обстреливали Киевский район снарядами калибра 152 и 155 миллиметров. Кроме того, обстрелам подверглись Петровский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220617/donbass-1796097248.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

макеевка

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, ясиноватая, макеевка, донбасс