08:59 17.06.2022 (обновлено: 11:04 17.06.2022)
Дегтярев подписал ряд соглашений на ПМЭФ по развитию Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на XXV Петербургском международном экономическом форуме.
Форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, где информационным партнером выступает РИА Новости. В четверг губернатор сообщал, что возглавил делегацию Хабаровского края на юбилейном ПМЭФ. По его словам, на мероприятии запланировано проведение серии встреч с топ-менеджерами и владельцами крупнейших российских компаний, которые уже работают в крае или "прищуриваются на Восток".
"В четверг на площадке форума провел рабочую встречу с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой. В центре внимания – развитие в крае креативной индустрии и промышленного туризма... Подписано новое соглашение о сотрудничестве", - информировал Дегтярев из Петербурга в своем Telegram-канале.
Губернатор на встрече отметил, что субъект и агентство связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Среди перспективных точек роста - креативная индустрия и промышленный туризм. Следующим шагом станет создание школ креативных индустрий, запуск специализированных направлений подготовки в местных вузах и учреждениях среднего профессионального образования, открытие филиала Всероссийского государственного института кинематографии.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
1 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
2 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
3 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
4 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
1 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
2 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
3 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
4 из 4
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на ПМЭФ
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
"Для успеха намеченных планов предлагаю объединить наши усилия и совместно определить подходы к их реализации. Большой опыт и профессионализм команды АСИ помогут сделать Хабаровский край точкой притяжения талантливой молодежи", - обратился Дегтярев к Чупшевой.
Руководитель АСИ поддержала идею организации "креативного" кластера, а также предложила территории помощь в развитии не менее привлекательного направления – промышленного туризма. Стороны пришли к единодушному мнению: важен системный подход, способный увязать вместе идеи профориентации, повышения престижа рабочих профессий и снижения оттока молодых людей с востока страны. В дальнейшем специалисты АСИ дадут экспертную оценку существующих в крае производственных туров, а также окажут содействие в создании контента и разработке новых привлекательных турпродуктов.
Глава региона встретился в четверг с генеральным директором компании "Полиметалл" Виталием Несисом в штаб-квартире в Санкт-Петербурге. На повестке – вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях санкций и социальное партнерство. Точки роста - проект компании по строительству горно-перерабатывающего комплекса на золоторудном месторождении Кутынское в Тугуро-Чумиканском районе и строительство второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) в Амурском районе. "ГОК на Кутыне мы планируем запустить до конца этого года. Вторую линию АГМК – во втором квартале 2024 года", - заверил на встрече Несис.
"Полиметалл" работает в районе имени Полины Осипенко - добычу драгметалла ведет ООО "Ресурсы Албазино", а ООО "Светлое" осваивает одноименное месторождение в Охотском районе. По итогам прошлого года объем производства золота предприятий составил свыше 10 тонн (около 39% от общего объема в регионе). АГМК стал первым в России комплексом автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд. В прошлом году предприятие произвело порядка 14 тонн золота. В Хабаровском крае извлекается 1% всего драгоценного металла в мире, а это ежегодно почти 30 тонн, уточнил губернатор.
В 2021 году "Полиметалл" инвестировал более 500 миллионов рублей в социальную сферу региона. "Радует, что компания готова работать в этом направлении и дальше. В планах – новый проект строительства крытых теннисных кортов. Правительство края полностью поддерживает эту инициативу", - сказал Несису Дегтярев.
Также губернатор на площадке ПМЭФ обсудил дальнейшее сотрудничество с руководителем ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", входит в Госкорпорацию Ростех (ОАК), вице-президентом СоюзМаш Юрием Слюсарем.
"Документ предусматривает создание в Комсомольске-на-Амуре современной социальной инфраструктуры и комфортной городской среды. Все это направлено на сокращение миграционного оттока жителей города. Программа социального партнерства рассчитана до 2023 года и охватывает несколько основных направлений: формирование человеческого капитала, комфортную городскую среду, спортивную инфраструктуру, культуру, образование и молодежную политику", - сказал Дегтярев.
Он напомнил, что в общей сложности, в инфраструктуру Комсомольска-на-Амуре ОАК инвестирует более 600 миллионов рублей. На обоих заводах корпорации в городе обеспечена конкурентная заработная плата и ее поэтапное повышение. Также направляются собственные средства компании на программу улучшения жилищных условий для сотрудников, медстрахование и содержание соцобъектов.
Кроме того, губернатор посетил заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда", принял участие в сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике".
"Сотни встреч на ногах и десятки за столами переговоров... На одной из встреч договорились развивать межрегиональный туризм за счет запуска внутренних чартеров и уникальных программ с председателем совета директоров туроператора FUN&SUN Тарасом Демурой", - заключил Дегтярев в своем Telegram-канале.
По мнению региональных политологов, губернатор последовательно лоббирует интересы Хабаровского края на федеральном уровне. Он лично привлекает в регион инвесторов из числа представителей государственных и частных корпораций, в крае появляются новые производства, инвесторы вновь начали рассматривать его как перспективную территорию.