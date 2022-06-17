https://ria.ru/20220617/degtyarev-1795977197.html

Дегтярев подписал ряд соглашений на ПМЭФ по развитию Хабаровского края

Дегтярев подписал ряд соглашений на ПМЭФ по развитию Хабаровского края - РИА Новости, 17.06.2022

Дегтярев подписал ряд соглашений на ПМЭФ по развитию Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на XXV Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T08:59

2022-06-17T08:59

2022-06-17T11:04

хабаровский край

экономика

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 17 июн - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал ряд соглашений по развитию региона на XXV Петербургском международном экономическом форуме.Форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, где информационным партнером выступает РИА Новости. В четверг губернатор сообщал, что возглавил делегацию Хабаровского края на юбилейном ПМЭФ. По его словам, на мероприятии запланировано проведение серии встреч с топ-менеджерами и владельцами крупнейших российских компаний, которые уже работают в крае или "прищуриваются на Восток"."В четверг на площадке форума провел рабочую встречу с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой. В центре внимания – развитие в крае креативной индустрии и промышленного туризма... Подписано новое соглашение о сотрудничестве", - информировал Дегтярев из Петербурга в своем Telegram-канале.Губернатор на встрече отметил, что субъект и агентство связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Среди перспективных точек роста - креативная индустрия и промышленный туризм. Следующим шагом станет создание школ креативных индустрий, запуск специализированных направлений подготовки в местных вузах и учреждениях среднего профессионального образования, открытие филиала Всероссийского государственного института кинематографии."Для успеха намеченных планов предлагаю объединить наши усилия и совместно определить подходы к их реализации. Большой опыт и профессионализм команды АСИ помогут сделать Хабаровский край точкой притяжения талантливой молодежи", - обратился Дегтярев к Чупшевой.Руководитель АСИ поддержала идею организации "креативного" кластера, а также предложила территории помощь в развитии не менее привлекательного направления – промышленного туризма. Стороны пришли к единодушному мнению: важен системный подход, способный увязать вместе идеи профориентации, повышения престижа рабочих профессий и снижения оттока молодых людей с востока страны. В дальнейшем специалисты АСИ дадут экспертную оценку существующих в крае производственных туров, а также окажут содействие в создании контента и разработке новых привлекательных турпродуктов.Глава региона встретился в четверг с генеральным директором компании "Полиметалл" Виталием Несисом в штаб-квартире в Санкт-Петербурге. На повестке – вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях санкций и социальное партнерство. Точки роста - проект компании по строительству горно-перерабатывающего комплекса на золоторудном месторождении Кутынское в Тугуро-Чумиканском районе и строительство второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) в Амурском районе. "ГОК на Кутыне мы планируем запустить до конца этого года. Вторую линию АГМК – во втором квартале 2024 года", - заверил на встрече Несис."Полиметалл" работает в районе имени Полины Осипенко - добычу драгметалла ведет ООО "Ресурсы Албазино", а ООО "Светлое" осваивает одноименное месторождение в Охотском районе. По итогам прошлого года объем производства золота предприятий составил свыше 10 тонн (около 39% от общего объема в регионе). АГМК стал первым в России комплексом автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд. В прошлом году предприятие произвело порядка 14 тонн золота. В Хабаровском крае извлекается 1% всего драгоценного металла в мире, а это ежегодно почти 30 тонн, уточнил губернатор.В 2021 году "Полиметалл" инвестировал более 500 миллионов рублей в социальную сферу региона. "Радует, что компания готова работать в этом направлении и дальше. В планах – новый проект строительства крытых теннисных кортов. Правительство края полностью поддерживает эту инициативу", - сказал Несису Дегтярев.Также губернатор на площадке ПМЭФ обсудил дальнейшее сотрудничество с руководителем ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", входит в Госкорпорацию Ростех (ОАК), вице-президентом СоюзМаш Юрием Слюсарем."Документ предусматривает создание в Комсомольске-на-Амуре современной социальной инфраструктуры и комфортной городской среды. Все это направлено на сокращение миграционного оттока жителей города. Программа социального партнерства рассчитана до 2023 года и охватывает несколько основных направлений: формирование человеческого капитала, комфортную городскую среду, спортивную инфраструктуру, культуру, образование и молодежную политику", - сказал Дегтярев.Он напомнил, что в общей сложности, в инфраструктуру Комсомольска-на-Амуре ОАК инвестирует более 600 миллионов рублей. На обоих заводах корпорации в городе обеспечена конкурентная заработная плата и ее поэтапное повышение. Также направляются собственные средства компании на программу улучшения жилищных условий для сотрудников, медстрахование и содержание соцобъектов.Кроме того, губернатор посетил заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда", принял участие в сессии "Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике"."Сотни встреч на ногах и десятки за столами переговоров... На одной из встреч договорились развивать межрегиональный туризм за счет запуска внутренних чартеров и уникальных программ с председателем совета директоров туроператора FUN&SUN Тарасом Демурой", - заключил Дегтярев в своем Telegram-канале.По мнению региональных политологов, губернатор последовательно лоббирует интересы Хабаровского края на федеральном уровне. Он лично привлекает в регион инвесторов из числа представителей государственных и частных корпораций, в крае появляются новые производства, инвесторы вновь начали рассматривать его как перспективную территорию.

https://ria.ru/20220601/degtyarev-1792260308.html

https://ria.ru/20220517/otdykh-1788972195.html

https://ria.ru/20220514/soglashenie-1788469371.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, хабаровский край, михаил дегтярев