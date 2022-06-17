https://ria.ru/20220617/daniya-1796162966.html

МИД Дании: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства

МИД Дании: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства - РИА Новости, 17.06.2022

МИД Дании: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в своем Twitter сообщил, что российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил территориальные воды... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T15:51

2022-06-17T15:51

2022-06-17T15:51

в мире

дания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579032212_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_e6e6d02eecd9ffe61d29d4cbd1ca90b9.jpg

МУРМАНСК, 17 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в своем Twitter сообщил, что российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил территориальные воды королевства, и назвал это "провокацией"."Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Это абсолютно безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация", - говорится в сообщении.Отмечается, что МИД Дании срочно вызвал российского посла.

https://ria.ru/20220523/rakety-1790254991.html

дания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, россия