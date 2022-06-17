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МИД Дании: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства
МИД Дании: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства - РИА Новости, 17.06.2022
МИД Дании: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в своем Twitter сообщил, что российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил территориальные воды... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:51
2022-06-17T15:51
2022-06-17T15:51
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МУРМАНСК, 17 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в своем Twitter сообщил, что российский военный корабль в ночь на пятницу дважды нарушил территориальные воды королевства, и назвал это "провокацией"."Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Это абсолютно безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация", - говорится в сообщении.Отмечается, что МИД Дании срочно вызвал российского посла.
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в мире, дания, россия
МИД Дании: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства
Глава МИД Дании Кофод: военный корабль России вошел в территориальные воды королевства